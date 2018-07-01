Le Figaro: Макрона ждут в России, но найдёт ли он время на четвертьфинал в своём плотном графике — загадка

Президент Франции Эммануэль Макрон, упоминавший о необходимости поддерживать молодую французскую сборную, должен прилететь в Нижний Новгород в следующую пятницу на матч четвертьфинала, в котором Франция сыграет против Уругвая, сообщает Le Figaro. Однако визит может и не состояться из-за плотного графика французского президента, отмечает издание.

В последний раз президент Франции Эммануэль Макрон приезжал в Россию в конце мая и должен вновь вернуться на следующей неделе, пишет Le Figaro. Во время пресс-конференции с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Макрон чётко заявил, что он приедет поддержать сборную Франции по футболу, если она выиграет в четвертьфинале.

«Я уже говорил, что, если она выиграет в четвертьфинале, я приеду на все матчи. То есть, я приеду на полуфинал и финал», — уточнил он неделю спустя.

До победы в финале ещё речи пока идти не может, но после блистательного матча против Аргентины и победы со счётом 4:3 «позволительно питать надежды», отмечает французское издание.

Итак, в следующую пятницу Эммануэль Макрон должен прилететь в Нижний Новгород, где состоится четвертьфинал, в котором Франция будет играть с Уругваем. «Важно то, чтобы мы все были за эту сборную; это молодой коллектив, это выбор Дидье Дешама, за этой сборной стоит целое футбольное поколение», — заявил Макрон, намекая на молодой возраст французских футболистов. Переходя от спорта к политике, Эммануэль Макрон, который сам стал самым молодым президентом Франции, отметил, что спорт «важен для страны и её морального духа».

Эта новая поездка добавляется в и без того плотный график президента Франции. Первые дни следующей недели Макрон проведёт в Африке. Сперва его ждут в Мавритании, где состоится саммит Африканского союза, на котором будет обсуждаться в частности такой острый вопрос, как борьба с терроризмом в африканском регионе Сахель. Затем Макрон отправится в Нигерию, самую густонаселённую страну Африки. Он станет первым французским президентом, побывавшим в Лагосе, бывшей столице страны.

Из-за намеченного визита в Россию 6 июля у Макрона остаётся мало времени для того, чтобы подготовиться к конгрессу 9 июля в Версале, на котором он во второй раз выступит с торжественной речью перед депутатами и сенаторами. «Упомянет ли он о футболе — поводе для объединения нации? Это возможно, поскольку на следующий день или через день, если Франция выиграет в следующую пятницу, Эммануэль Макрон отправится — а может, и нет — в Россию, чтобы поддержать «Синих» в полуфинале», — пишет Le Figaro.