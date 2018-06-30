WP: американcких фанатов на ЧМ-2018 «приятно удивило дружелюбие россиян»

Американцы, в первый раз посетившие Россию в ходе Чемпионата мира по футболу, были «приятно удивлены дружелюбием, которое они встретили», заявил в интервью The Washington Post проживающий в США этнический русский Олег Меркулов. По его словам, чемпионат — это «карнавал жизни и спорта», который сегодня необходим.
«Из того, что я читал и исходя из личного опыта, из того, что я слышал, все счастливы. Все празднуют, это карнавал жизни, карнавал спорта. Это то, что нам нужно сегодня», — заявил в интервью The Washington Post по поводу Чемпионата мира в России этнический русский из Латвии Олег Меркулов, проживающий в Чеви Чейз, штат Мэрилэнд.
Как пишет издание, Меркулов наблюдал за чемпионатом издалека. Будучи корреспондентом российской медиакомпании в Латвии, он часто ездит туда и обратно и проводит много времени в Риге. Друг Меркулова Денис Чекуристов, владелец собственной футбольной компании в Вашингтоне, планировал поехать на ЧМ в Россию. Однако его жена забеременела, и Чекуристов быстро осознал, что путешествие вряд ли удастся.
«Они уже показали, что умеют играть, — отметил Меркулов по поводу успехов российской сборной в матчах с Саудовской Аравией и Египтом. — Футбол очень популярен в России, не только хоккей. У нас есть свои Овечкины в футболе». По словам Меркулова, некоторые из его друзей, впервые посетившие Россию, были «приятно удивлены дружелюбием, которое они встретили». Те, кто были в Санкт-Петербурге, были впечатлены белыми ночами, добавил Чекуристов. «В России нет последних заказов. Бары открыты всю ночь. Не только во время чемпионатов, а всегда», — резюмировал Меркулов.
В основанном в Бельгии фонде «Пётр Великий» подготовлен проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европe. К участию в картине планируют привлечь западных режиссёра и сценариста, а также ряд российских актёров. Об этом RT рассказал автор идеи, председатель фонда Валерий Двойников.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.