WP: американcких фанатов на ЧМ-2018 «приятно удивило дружелюбие россиян»

Американцы, в первый раз посетившие Россию в ходе Чемпионата мира по футболу, были «приятно удивлены дружелюбием, которое они встретили», заявил в интервью The Washington Post проживающий в США этнический русский Олег Меркулов. По его словам, чемпионат — это «карнавал жизни и спорта», который сегодня необходим.

«Из того, что я читал и исходя из личного опыта, из того, что я слышал, все счастливы. Все празднуют, это карнавал жизни, карнавал спорта. Это то, что нам нужно сегодня», — заявил в интервью The Washington Post по поводу Чемпионата мира в России этнический русский из Латвии Олег Меркулов, проживающий в Чеви Чейз, штат Мэрилэнд.

Как пишет издание, Меркулов наблюдал за чемпионатом издалека. Будучи корреспондентом российской медиакомпании в Латвии, он часто ездит туда и обратно и проводит много времени в Риге. Друг Меркулова Денис Чекуристов, владелец собственной футбольной компании в Вашингтоне, планировал поехать на ЧМ в Россию. Однако его жена забеременела, и Чекуристов быстро осознал, что путешествие вряд ли удастся.

«Они уже показали, что умеют играть, — отметил Меркулов по поводу успехов российской сборной в матчах с Саудовской Аравией и Египтом. — Футбол очень популярен в России, не только хоккей. У нас есть свои Овечкины в футболе». По словам Меркулова, некоторые из его друзей, впервые посетившие Россию, были «приятно удивлены дружелюбием, которое они встретили». Те, кто были в Санкт-Петербурге, были впечатлены белыми ночами, добавил Чекуристов. «В России нет последних заказов. Бары открыты всю ночь. Не только во время чемпионатов, а всегда», — резюмировал Меркулов.