Daily Mail Оригинал

DM: англичанин приехал в Нижний Новгород и понял, что забыл билеты на матч дома

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Английский болельщик Дуглас Мортон приехал в Нижний Новгород на игру своей команды, но уже на месте осознал, что забыл билеты дома. С помощью соцсетей ему нашли лишний билет, но теперь доброжелатели уже не смогли найти самого фаната. В итоге билет передали через рецепцию отеля, но Мортон пришёл туда слишком поздно и, по всей видимости, так и не смог вживую увидеть триумф английской команды над сборной Панамы, рассказывает Daily Mail.
DM: англичанин приехал в Нижний Новгород и понял, что забыл билеты на матч дома
Twitter / @dan_howells

 

«Несчастный» болельщик из Англии проехал тысячи километров на чемпионат мира в Россию и понял, что оставил билет на матч дома, пишет Daily Mail. Уже в Нижнем Новгороде Дуглас Мортон осознал, что не сможет попасть на игру между Англией и Панамой. Он стал просить, чтобы кто-нибудь поделился с ним свободным билетом.
 
Так, он наткнулся на журналиста ITV News Дэна Хоуэлса, который жил в том же отеле. Тот проникся ситуацией и написал в Twitter: «Это Дуглас. Мы с ним жили в одном отеле в Волгограде. Только что я столкнулся с ним в Нижнем Новгороде — он понял, что забыл билеты на матч в ящике стола в своём доме в Бристоле. Если у кого-то есть лишний билетик, дайте знать».
 
И в итоге журналисту удалось найти билет для Мортона. Но тому снова изменила удача: теперь Хоуэлс не мог найти самого Мортона в гостинице. Журналист оставил билеты на рецепции, но Мортон пришёл в отель всего за 40 минут до начала соревнования, так что попасть на стадион вовремя ему, наверняка, не удалось.
 
В этом матче Англия разгромила Панаму со счётом 6:1, отмечает Daily Mail.

 

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Daily Mail Великобритания Европа
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