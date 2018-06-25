DM: англичанин приехал в Нижний Новгород и понял, что забыл билеты на матч дома

Английский болельщик Дуглас Мортон приехал в Нижний Новгород на игру своей команды, но уже на месте осознал, что забыл билеты дома. С помощью соцсетей ему нашли лишний билет, но теперь доброжелатели уже не смогли найти самого фаната. В итоге билет передали через рецепцию отеля, но Мортон пришёл туда слишком поздно и, по всей видимости, так и не смог вживую увидеть триумф английской команды над сборной Панамы, рассказывает Daily Mail.
«Несчастный» болельщик из Англии проехал тысячи километров на чемпионат мира в Россию и понял, что оставил билет на матч дома, пишет Daily Mail. Уже в Нижнем Новгороде Дуглас Мортон осознал, что не сможет попасть на игру между Англией и Панамой. Он стал просить, чтобы кто-нибудь поделился с ним свободным билетом.
Так, он наткнулся на журналиста ITV News Дэна Хоуэлса, который жил в том же отеле. Тот проникся ситуацией и написал в Twitter: «Это Дуглас. Мы с ним жили в одном отеле в Волгограде. Только что я столкнулся с ним в Нижнем Новгороде — он понял, что забыл билеты на матч в ящике стола в своём доме в Бристоле. Если у кого-то есть лишний билетик, дайте знать».
И в итоге журналисту удалось найти билет для Мортона. Но тому снова изменила удача: теперь Хоуэлс не мог найти самого Мортона в гостинице. Журналист оставил билеты на рецепции, но Мортон пришёл в отель всего за 40 минут до начала соревнования, так что попасть на стадион вовремя ему, наверняка, не удалось.
В этом матче Англия разгромила Панаму со счётом 6:1, отмечает Daily Mail.
В основанном в Бельгии фонде «Пётр Великий» подготовлен проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европe. К участию в картине планируют привлечь западных режиссёра и сценариста, а также ряд российских актёров. Об этом RT рассказал автор идеи, председатель фонда Валерий Двойников.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.