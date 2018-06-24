Telegraph: чемпионат мира в России не перестаёт удивлять

Спортивный корреспондент Daily Telegraph Оливер Браун признаётся, что его не перестаёт удивлять проходящий в России чемпионат мира по футболу. По словам журналиста, его потрясло дружелюбное отношение болельщиков разных стран друг к другу и поведение стражей правопорядка, которые избегают «излишней демонстрации силы», а также и сама Россия, где мирно соседствуют история и современность, почтение к прошлому и беспокойное стремление начать всё с чистого листа.

До начала чемпионата мира по футболу Никольская улица едва ли могла попасть в список главных достопримечательностей Москвы. Ограниченная с юга Красной площадью, а с севера — Лубянкой, она всегда была «забытой обходной тропой с бездушными фешенебельными магазинами», пишет ведущий спортивный корреспондент The Daily Telegraph Оливер Браун.

«И, тем не менее, за десять головокружительных дней она преобразилась в «улицу огней». Она стала местом, где целый калейдоскоп безумств турнира нашёл своё отражение в мексиканских карнавальных танцах, аргентинских танцах гаучо и в образе неутомимых перуанцев, раскладывающих огромную футболку, на которой фанаты могли написать свои пожелания», — отмечает журналист.

По его словам, вылет сборной Перу из соревнований стал очевиден уже после второго тура. Но это никак не сказалось на «безудержном карнавале» за пределами поля. Страна, впервые с 1982 года пробившаяся на турнир и устроившая по этому поводу государственный праздник, не собиралась так просто отказываться от веселья. Как и марокканцы, которые отреагировали на вылет своей сборной «массовым хоровым пением на полу московских универмагов».

«Вероятно, самое потрясающее — это реакция местных полицейских, которые просто наблюдают за происходящим с насмешливой ухмылкой. Порой в шумном веселье едва не доходило до конфликта — в какой-то момент у стадиона «Лужники» несколько расстроенных болельщиков из Марокко сцепились с группой, державшей флаги Израиля, — но не было ни полицейских дубинок, ни водомётов, ни беспричинной демонстрации силы», — подчёркивает Браун.

«Хотя сотрудники служб правопорядка здесь повсюду, — толпятся на пропускных пунктах и создают кордоны длиной в полмили, — они остерегаются любых крайностей, которые могут вызвать международный скандал», — добавляет он.

Были опасения, пишет журналист, что этот чемпионат мира станет «враждебным, вызывающим тревогу», что в него будут навязчиво вмешиваться власти. Воображение рисовало картины, в которых английских фанатов «преследуют русские хулиганы в балаклавах».

«Пока же вырисовывается совсем иная картина. Россия, с туристами в психоделических нарядах и её желанием отдохнуть от обычно строгих правил, даёт свой ответ атмосфере Вудстока», — обращает внимание автор статьи.

По его мнению, трудно было даже вообразить, что российский депутат Михаил Дегтярёв предложит россиянкам влюбляться в гостей соревнований и заводить с ними детей. «Потому что эти дети потом, спустя много лет, будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России в 2018 году на чемпионате мира по футболу», — заявил политик.

«Здесь есть и все возможности для весёлых пьяных гулянок, учитывая, что некоторые сорта московского крафтового пива по крепости не слабее дизельного топлива. И хотя Дегтярёв слегка амбициозен в своих представлениях о свободной любви на чемпионате мира, он может быть уверен в том, что соревнования уже стали местом для спонтанной дружбы», — считает Браун.

По его словам, это можно наблюдать в залах отправления в аэропорту «Шереметьево». Перед отлётом в Волгоград исландским фанатам в костюмах викингов не терпелось сфотографироваться с болельщиками нигерийских соперников в традиционных головных уборах. «Это показывает силу чемпионата мира, способного объединить две диаметрально противоположные культуры, и это потрясающе», — признаётся журналист.

По мнению автора статьи, хотя чемпионат мира проводится на большой территории, он всё же не способен «отдать должное просторам России». Города, где проходят матчи, создают «яркий эстетический контраст» — от прусского шарма Калининграда и до черноморских променадов в Сочи, — но едва ли охватывают четверть территории страны.

И вместе с тем ЧМ-2018 дарит своим гостям «бесценную возможность взглянуть на страдания и жертвы, вплетённые в российскую историю». Перед матчем Нигерии с Исландией в Волгограде Браун провёл несколько часов на Мамаевом кургане — «надолго врезающемся в память городском мемориале, посвящённом бессчётным потерям в Сталинградской битве». Журналиста также поразили колоссальные размеры статуи Родины-матери, «поднявшей свой меч наперекор врагу».

По признанию автора статьи, соседство истории с современностью также производит сильное впечатление. «Солдаты старательно патрулируют улицы, готовые наказать за любое проявление неуважения. Фанаты в полном облачении возлагают цветы к Вечному огню. И тут же, в тени холма во всей красе расположился сверкающий стадион «Волгоград Арена» с полупрозрачным фасадом с подсвечиваемыми пересекающимися элементами каркаса. Каким-то образом этот ландшафт отражает и почтение России к прошлому, и её беспокойное стремление начать всё с чистого листа», — рассуждает Браун.

Вместе с тем журналист советует с определённой долей скепсиса отнестись к «беспрецедентному глобальному шоу» в России, особенно в свете обвинений в адрес страны в «спонсировании допинга на государственном уровне» после зимней Олимпиады в Сочи. Автор полагает, что имеет смысл задаться вопросом и об успешном выступлении сборной России по футболу, которая внезапно вышла из группы, хотя в рейтинге ФИФА находится ниже Кабо-Верде.



«Несмотря на всю живую открытость этого чемпионата мира и пьянящего чувства от ночных прогулок по Никольской улице, есть веский повод настороженно отнестись к тому, что будет после», — подытоживает Оливер Браун.