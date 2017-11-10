ESPN: Лионель Месси проиграл Наталии Орейро на просторах России Журналист канала ESPN провёл в российской столице опрос, чтобы выяснить, кого в России чаще узнают: Лионеля Месси или Наталию Орейро. Как выяснилось, актриса сериалов не уступает звезде аргентинского футбола в плане популярности, более того, прохожие на российских улицах узнавали её чаще. 10 ноября 2017 ESPN

ESPN: «Разоблачительницу» Степанову ищут хакеры Представители швейцарской частной организации, занимающейся благотворительной акцией в поддержку российской спортсменки-«разоблачительницы» Юлии Степановой, сообщили, что она стала жертвой хакеров, передает ESPN. Как пишет сайт канала, злоумышленники взломали ее электронную почту, а также ее учетную запись в специальной системе Всемирного антидопингового агентства (WАDА), где легкоатлетка как нарушитель антидопинговых норм обязана сообщать о своем местоположении. В швейцарской организации предполагают, что хакеры хотели определить, где сейчас находится Степанова. 13 августа 2016 ESPN

Добилась ли Россия своих целей на Играх? Сочинская Олимпиада стала своеобразным референдумом о современной России, считает журналист ESPN Бретт Форест. По его словам, именно благодаря Играм страна смогла поведать «невежественному миру» о себе и рассказать, какую жизненную философию поддерживает. Подводя итог амбициозному проекту, автор пишет: «Я впечатлен». 24 февраля 2014 ESPN

В США опровергают слухи об олимпийском сговоре с русскими Сообщения о сговоре между федерациями России и США по фигурному катанию и разделе олимпийских медалей звучат крайне неубедительно, считает журналист ESPN. Усомниться в их правдивости заставляет профессионализм американских и российских фигуристов, а также новая система оценок, которая исключает возможность махинаций. 10 февраля 2014 ESPN

Баскетбольная стратегия Прохорова Владелец баскетбольной команды New Jersey Nets Михаил Прохоров заявил о том, что планирует вывести команду на такой уровень, что фанаты других команд станут болеть за Nets. 25 мая 2010 ESPN