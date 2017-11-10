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ESPN: Лионель Месси проиграл Наталии Орейро на просторах России

Материал представлен в переводе ИноТВ
Журналист канала ESPN провёл в российской столице опрос, чтобы выяснить, кого в России чаще узнают: Лионеля Месси или Наталию Орейро. Как выяснилось, актриса сериалов не уступает звезде аргентинского футбола в плане популярности, более того, прохожие на российских улицах узнавали её чаще.
Всякий раз, когда мы едем со сборной Аргентины в какую-нибудь часть мира, человек, которого чаще всего узнают, — это, конечно же, Лионель Месси.
 
БОЛЕЛЬЩИКИ: Месси, Месси!
 
Но здесь, в России, у него есть соперник, практически не уступающий ему по значимости.
 
(Звучит песня Наталии Орейро Cambio Dolor.)
 
Кто же из них более известен здесь, в Москве?
 
Знаете его?
 
ПРОХОЖИЙ: Лео Месси.
 
Знаете её?
 
ПРОХОЖИЙ: Наталия Орейро.
 
Знаете его?
 
ПРОХОЖАЯ: Нет. Не знаю.
 
Знаете её?
 
ПРОХОЖАЯ: Наталия Орейро? Это Наталия Орейро.
 
А его знаете?
 
ПРОХОЖАЯ: А этого не знаю.
 
Знаете его?
 
ПРОХОЖИЙ: Да, это Месси.
 
Знаете её?
 
ПРОХОЖИЙ: Нет… а,это Наталия Орейро, да?
 
(Журналист показывает фотографию Лионеля Месси.)
 
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Футболист?
 
А как его зовут?
 
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Не знаю.
 
А её знаете?
 
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Наталия Орейро.
 
(Журналист показывает фотографию Лионеля Месси.)
 
ПЕРВАЯ ДЕВУШКА: Это футболист.
 
ВТОРАЯ ДЕВУШКА: Не знаю.
 
А её знаете?
 
ПЕРВАЯ ДЕВУШКА: Да, это певица.
 
Наталия…
 
ПЕРВАЯ ДЕВУШКА: Орейро.
 
(Журналист показывает фотографию Лионеля Месси.)
 
ПРОХОЖАЯ: Месси.
 
А её узнаёте?
 
ПРОХОЖАЯ: Да, это Наталия Орейро.
 
Знаете, кто это?
 
ПРОХОЖИЙ: Месси.
 
Да. А её знаете?
 
ПРОХОЖИЙ: Наталия Орейро.
 
(Журналист показывает фотографию Наталии Орейро.)
 
ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА: Это Наталия Орейро.
 
ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Наталия Орейро.
 
А спойте строчку песни Cambio Dolor.
 
ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: (Поёт.) Cambio dolor por libertad.
 
Дата выхода в эфир 07 ноября 2017 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
ESPN США Северная Америка
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