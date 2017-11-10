ESPN: Лионель Месси проиграл Наталии Орейро на просторах России

Журналист канала ESPN провёл в российской столице опрос, чтобы выяснить, кого в России чаще узнают: Лионеля Месси или Наталию Орейро. Как выяснилось, актриса сериалов не уступает звезде аргентинского футбола в плане популярности, более того, прохожие на российских улицах узнавали её чаще.
Всякий раз, когда мы едем со сборной Аргентины в какую-нибудь часть мира, человек, которого чаще всего узнают, — это, конечно же, Лионель Месси.
БОЛЕЛЬЩИКИ: Месси, Месси!
Но здесь, в России, у него есть соперник, практически не уступающий ему по значимости.
(Звучит песня Наталии Орейро Cambio Dolor.)
Кто же из них более известен здесь, в Москве?
Знаете его?
ПРОХОЖИЙ: Лео Месси.
Знаете её?
ПРОХОЖИЙ: Наталия Орейро.
Знаете его?
ПРОХОЖАЯ: Нет. Не знаю.
Знаете её?
ПРОХОЖАЯ: Наталия Орейро? Это Наталия Орейро.
А его знаете?
ПРОХОЖАЯ: А этого не знаю.
Знаете его?
ПРОХОЖИЙ: Да, это Месси.
Знаете её?
ПРОХОЖИЙ: Нет… а,это Наталия Орейро, да?
(Журналист показывает фотографию Лионеля Месси.)
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Футболист?
А как его зовут?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Не знаю.
А её знаете?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Наталия Орейро.
(Журналист показывает фотографию Лионеля Месси.)
ПЕРВАЯ ДЕВУШКА: Это футболист.
ВТОРАЯ ДЕВУШКА: Не знаю.
А её знаете?
ПЕРВАЯ ДЕВУШКА: Да, это певица.
Наталия…
ПЕРВАЯ ДЕВУШКА: Орейро.
(Журналист показывает фотографию Лионеля Месси.)
ПРОХОЖАЯ: Месси.
А её узнаёте?
ПРОХОЖАЯ: Да, это Наталия Орейро.
Знаете, кто это?
ПРОХОЖИЙ: Месси.
Да. А её знаете?
ПРОХОЖИЙ: Наталия Орейро.
(Журналист показывает фотографию Наталии Орейро.)
ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА: Это Наталия Орейро.
ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Наталия Орейро.
А спойте строчку песни Cambio Dolor.
ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: (Поёт.) Cambio dolor por libertad.
Дата выхода в эфир 07 ноября 2017 года.