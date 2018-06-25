ESPN рассказал, как Дзюба превратился из «игрочишки» в героя сборной России

Российский футболист Артём Дзюба, который носил прозвище «игрочишка» после истории с бывшим тренером «Спартака» Унаи Эмери, за несколько месяцев до начала чемпионата мира играл в крошечном клубе «Арсенал Тула», пишет ESPN. Однако вскоре, как отмечает издание, по счастливой случайности Дзюба вернулся в сборную и стал одним из главных героев страны, забив два потрясающих гола в первых двух матчах России.

Российские болельщики вряд ли когда-нибудь забудут слова Артёма Дзюбы в ноябре 2012 года, пишет ESPN. Когда журналисты попросили его объяснить поражение «Спартака» со счётом 1-5 в матче против «Динамо», форвард ответил: «Спросите об этом у нашего тренеришки».

Дзюба подвергся яростной критике за оскорбление своего босса, Унаи Эмери, и впоследствии ему дали прозвище «игрочишка». Однако ему было всё равно, он воспринял это с улыбкой.

Кто-то может сказать, что Эмери «посмеялся последним». Он трижды выиграл Лигу Европы с «Севильей» и чемпионат Франции с «Парижем Сен-Жермен» и сейчас тренирует лондонский «Арсенал», в то время как Дзюба, по иронии судьбы, несколько месяцев до чемпионата мира провёл в крошечном российском клубе «Арсенал Тула».

Однако, как отмечает издание, форвард по счастливой случайности вернулся в сборную и стал одним из главных героев страны, забив два потрясающих гола в первых двух матчах России.

«Но Дзюба любит производить впечатление и особенно мотивирован, когда необходимость проявить себя становится острой. Он готов сделать что угодно, чтобы взять реванш, а попадать в заголовки газет — его специальность. Было бы трудно найти более противоречивого игрока в России, но это вполне ему подходит», — пишет ESPN.

Не зря Дзюба пытался зарекомендовать себя как русская версия Златана Ибрагимовича, и, хотя это сравнение было беспощадно высмеяно, есть некоторые смутные схожие черты. Дзюба обладает достойными техническими навыками и хорошим видением ситуации «для столь здоровенного центрального форварда».

Он как следует начал игру против Египта, заставив противника забить гол в свои ворота, а вскоре забил и сам.

«Все журналисты обожают Дзюбу, — рассказывает ESPN журналист «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков. — Если вы встретитесь с ним в смешанной зоне, вы точно получите острую цитату. Он никогда не бывает скучным и любит шутить. Однако такая открытость не всегда была в его пользу, и его имидж пострадал. Сейчас, благодаря забитым на чемпионате мира голам, он, вероятно, мог бы исправить это, потому что его больше не будут считать странным и чудаковатым парнем».