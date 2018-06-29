Aftonbladet: шведское правительство передумало бойкотировать ЧМ в России

Вопреки ранее объявленному бойкоту ЧМ по футболу в России из-за дела Скрипалей, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём заявила, что члены правительства этой страны приедут в Россию, чтобы поддержать свою сборную, которая успешно вышла из группы, пишет Aftonbladet. Тем не менее, министр не уточнила, было ли решение принято до или после известий о победе шведской сборной.

На пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём заявила, что правительство этой страны поддержит свою национальную сборную по футболу в России, пишет Aftonbladet.

Вальстрём отметила, что решение не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу Швеция приняла в знак солидарности с Великобританией после инцидента в Солсбери. Однако теперь Швеция, согласовав этот вопрос с другими странами — в частности, Великобританией и Данией, — решила пересмотреть своё решение.

По словам министра, решение Стокгольма не ехать на ЧМ в Россию касалось исключительно церемонии открытия.

«Мы никак не меняли нашу позицию, мы последовательно выдерживали свой курс и говорили, что мы бойкотируем церемонию открытия в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипалей. Мы пошли на это вместе с другими странами, после чего всем было очевидно, что дальнейшие действия зависят от самих стран», — заявила Вальстрём.

«В сложившемся положении мы считаем важным иметь возможность поболеть за нашу команду, и мы приняли решение, обсудив этот вопрос, например, с Данией», — добавила она.

Хотя Вальстрём не уточнила время, когда шведское правительство приняло решение ехать на мундиаль, она отметила, что проход сборной в одну восьмую финала «сделал вопрос актуальнее». «Важно иметь возможность поехать туда и болеть за нашу фантастическую шведскую футбольную команду», — отметила политик.

Тем не менее пока что неясно, кто именно поедет в Россию. Предполагается, что эту информацию обнародуют «в ближайшее время». Как бы то ни было, Вальстрём подчеркнула, что для этого дела нашлось очень много добровольцев — «целое правительство».

Сама же министр следила за игрой шведской сборной на пути домой с конференции в Копенгагене.

«Это была просто фантастика. И аналитики говорят, что дело в командной игре, в том, что они показали фантастическую сплочённость. Кроме того, были и индивидуальные достижения, также достойные восхищения. А этот гол, гол Гранквиста, это было просто невероятно», — поделилась впечатлениями Маргот Вальстрём.