Испанский футболист: нам предстоит играть не против одиннадцати, а против тысяч россиян

Для Испании сейчас главное — хорошо подготовиться к предстоящему матчу со сборной России, передаёт Canal 24 Horas TV слова испанского футболиста Тьяго Алькантара. При этом он отметил, что его команде предстоит играть не против 11, а против тысяч россиян, которые будут поддерживать свою команду на трибунах.
Испанская сборная уже находится в Москве, где завтра в матче 1/8 финала она сойдётся с хозяйкой чемпионата Россией. Фернандо Йерро* заверил, что (вратарь Давид. — ИноТВ) де Хеа вновь выйдет в основном составе. А Тьяго Алькантара попросил большей поддержки со стороны фанатов и прессы.
Тьяго Алькантара выступил в качестве официального представителя сборной и выразил досаду по поводу того, что болельщики и пресса критикуют игру сборной.
ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА, футболист сборной Испании: В плане футбола нам определённо не удалось показать нашей лучшей игры. Но чёрт побери! Давайте побеждать! Мы же Испания, мы все собрались здесь вместе, чтобы суметь победить. Вы, будучи испанцами, также должны критиковать и самих себя. И если вы не помогаете и не делаете так, чтобы общественное мнение было за нас, и постоянно делаете так, что общественное мнение идёт вразрез с нашим, то это всё усложняет.
Поэтому Тьяго считает, что сейчас главное — хорошо подготовиться к матчу против России.
ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА: Мы будем играть не против 11, а против тысяч россиян, против полного стадиона.
Он не разделяет мнения о том, что одна сторона турнирной сетки оказалась сложнее другой.
ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА: Мы просто не сравнивали состав и не можем сказать, какая из сторон лучше: сторона А или Б.
Априори та сторона турнирной таблицы, где Франция, Аргентина и Бразилия, выглядит сложнее стороны с Испанией. Если последняя одержит победу над Россией, что в четвертьфинале она может встретиться с Хорватией, в полуфинале — с Англией. А в финале, если бы представилась возможность выбирать…
ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА: А финал против Японии, нет?
Дата выхода в эфир 30 июня 2018 года.
* главный тренер сборной Испании по футболу (прим. ИноТВ)
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