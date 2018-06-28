Welt: вылет сборной Германии с ЧМ-2018 — «огромная потеря» для россиян

Чемпионат мира по футболу идёт своим ходом, но уже без сборной Германии, передаёт Welt. В свою очередь, корреспондент телеканала Кристоф Ваннер на 100% уверен, что вылет немцев для жителей России — «огромная потеря», поскольку большинство из них — фанаты «немецкой машины».

Кристоф, понятное дело, что чемпионат мира по футболу продолжается в соответствии с планом — правда, уже без Германии. Считают ли россияне вылет немецкой сборной — одного из фаворитов и победителя прошлого мирового первенства — потерей для турнира?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: В любом случае это огромная потеря для самих россиян, поскольку они, могу тебя в этом заверить, всегда немного болеют за немцев. Сборная России для них, конечно же, на первом месте, а вот на втором для большинства — немецкая команда. Они — фанаты сборной Германии и традиционно называют её «немецкой машиной».

На днях я побеседовал на эту тему с некоторыми российскими болельщиками на Красной площади. Они мне сказали, что в игре против Мексики в механизм «немецкой машины» попал песок, но в матче со шведами на последней секунде немцы вновь заиграли как надо. Все высказывались доброжелательно, и я был уверен, что говорили это россияне от чистого сердца.

Я получаю смс и сообщения в WhatsApp от моих знакомых и друзей здесь. Они звучат так: «Нет слов». «К сожалению, произошёл сбой в программном обеспечении», — написал один, но без издёвки. «Сенсация», — пишут другие, но в конце ставят грустный смайлик. Поэтому я абсолютно уверен, что для большинства россиян вылет действующего чемпиона мира из турнира — большая потеря. Я уверен в этом на сто процентов. Я даже думаю, что Владимир Путин, который однозначно также всегда был фанатом сборной Германии, смотрел на игру со слезами на глазах.

Кристоф, это, безусловно, большая утрата и для немцев.

Дата выхода в эфир 27 июня 2018 года.