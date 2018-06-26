Das Erste: сборной Уругвая не удалось испортить настроение российским болельщикам

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по футболу, сообщает Das Erste. Несмотря на это, российские болельщики всё равно воздали должное своей команде, отмечает немецкий телеканал.

России пришлось смириться с поражением. Россияне проиграли уругвайцам со счётом 0:3. Несмотря на это, российские болельщики всё равно воздали должное своей команде. Москва живёт футболом, и это заразительно.

Праздничная атмосфера царит уже давно. Фан-зона в центре Москвы — огромный уличный карнавал. Без «усов надежды», как называют россияне усы российского тренера, тоже не обошлось. Они должны принести удачу в следующих играх.

Футбол захватил даже Красную площадь. В центре площади прямо под стенами Кремля — футбольное поле, на котором в приподнятом настроении сыграли друг с другом группы болельщиков из различных стран мира: россияне против французов, немцы против датчан. Сыграли они там, куда обычно ходят за покупками — рядом с элитным торговым центром ГУМ.

ПЕРВЫЙ ИГРОК КОМАНДЫ НЕМЕЦКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ: Не каждый может похвастаться, что ему довелось сыграть в футбол на Красной площади. Неповторимо, просто супер! Для меня чемпионат мира по футболу в России — одна большая вечеринка.

ВТОРОЙ ИГРОК КОМАНДЫ НЕМЕЦКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ: Должен признаться, когда я ехал в Россию, у меня были опасения, как, пожалуй, и у многих других. Всё здесь, однако, мирно, все люди в хорошем настроении. Мне здесь очень нравится.

ТРЕТИЙ ИГРОК КОМАНДЫ НЕМЕЦКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ: Здесь в Москве настоящий интернационал: болельщики из Мексики, Перу, Швеции, Дании, Франции. Знакомишься с огромным количеством людей. В этом и заключается смысл чемпионатов мира — спорт и знакомство с людьми.

БОЛЕЛЬЩИЦА ИЗ КИРГИЗИИ: В Киргизии все об этом говорили, поэтому я специально приехала в Москву. В том, что здесь прекрасно, я убедилась сама.

Специально в Москву приехал и этот мальчик, чтобы один раз в жизни сыграть в футбол у мавзолея Ленина на Красной площади.

БОЛЕЛЬЩИК СБОРНОЙ РОССИИ: Москва очень сильно преобразилась, потому что очень много иностранцев, очень много туристов. Наши русские ребята и девчата неожиданно стали милее и вежливее.

Даже в метро, возвращаясь домой, они смотрят лучшие моменты игрового дня. Неожиданно вся Москва говорит о футболе. Этот город живёт в ритме футбола.

Дата выхода в эфир 26 июня 2018 года.