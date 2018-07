Times подтверждает: несмотря на «поразительную статистику», россияне играют без допинга

Игроки российской сборной сдали беспрецедентное количество допинг-проб, и все они оказались отрицательными, сообщает The Times со ссылкой на представителей команды и ФИФА. Как подчёркивается в материале, россияне оказались под пристальным взглядом прессы в связи с тем, что смогли показать «первоклассный футбол», хотя от них этого никто не ждал.

Сборная России начала домашний для неё чемпионат мира по футболу успешнее любой другой команды хозяев в истории турнира и успела «показать первоклассный футбол» — однако россиянам «с трудом удаётся уворачиваться от длинной тени недавнего допингового скандала, в которого была вовлечена их страна», пишет The Times.



Как подчёркивается в материале британской газеты, главный тренер россиян Станислав Черчесов и его соратники по тренерскому штабу на состоявшейся накануне пресс-конференции перед сегодняшним матчем с Уругваем «раздражённо» отреагировали на вопросы журналистов по поводу допинг-проб игроков, а также на просьбы объяснить, каким образом российские футболисты «смогли пробежать дальше и быстрее, чем любая другая команда». Игроки российской сборной Александр Головин, Александр Самедов и Юрий Газинский в настоящий момент занимают первую тройку в рейтинге игроков, пробежавших самое большое расстояние на матчах ЧМ, подчёркивает обозреватель The Times. Нельзя также забывать и о «непонятном решении» о замене защитника Руслана Камболова в связи с повреждением голени в мае — при том, что за несколько недель до того стало известно, что в допинг-пробе игрока были обнаружены стероиды и что ФИФА начала в его отношении расследование, пишет журналист.



«Если кроме пробега никто ничего не заметил, значит нам надо в чем-то ещё добавлять, — заявил Черчесов на пресс-конференции. — Команда выглядит даже лучше, чем на Кубке Конфедераций. (…)Ну и самый главный мотивационный момент — мы играем у себя на родине, и нас поддерживает публика». Комментировать количество допинг-проб тренер при этом отказался, отмечается в материале.



Между тем, врач российской сборной Эдуард Безуглов ранее в отдельном интервью российским СМИ поведал, что футболисты сдали в этом году более 320 допинг-проб — более 120 по линии ФИФА и более 200 по линии УЕФА и Российского антидопингового агентства РУСАДА — и подчеркнул, что все они оказались «чистыми». «Готов поспорить (…), что это минимум в два раза больше, чем сдавали футболисты сборной Англии. Им надо на себя смотреть», — иронизировал Безуглов.



Слова Безуглова специально для The Times подтвердили и в ФИФА. «Всё под контролем, — заявил в беседе с корреспондентом издания глава медицинского комитета федерации Мишель Д’Хуг. — Мы ещё никогда раньше не брали столько проб, они всё оказались отрицательными, а результаты по каждой пробе мы получали до следующего матча соответствующего игрока. У нас в лаборатории идёт очень усердная работа».



Впрочем, особое внимание, которое уделяется российской сборной, связано не только с «поразительной статистикой» её игроков: поскольку команда «ужасно» подходила к чемпионату, проведя шесть игр без побед, её шансы перед стартом турнира оценивали как нулевые даже в самой России, говорится в статье. Нападающий команды Фёдор Смолов признавался, что на команду перед чемпионатом обрушился такой шквал критики, что игроки решили полностью от неё абстрагироваться, подчёркивает обозреватель The Times. «Мы находимся в информационном вакууме. После товарищеского матча с командой Турции перестал что-либо читать, смирился с тем, что мы худшие люди в стране», — цитирует издание Смолова.