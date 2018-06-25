Bild ждёт от сборной России продолжения «фестиваля голов» в матче против Уругвая

5:0 против Саудовской Аравии, 3:1 против Египта — сборная России «прямо-таки штурмует» мировое первенство по футболу, пишет Bild. По мнению немецкого таблоида, «фестиваль голов» должен продолжиться и сегодня в последнем матче россиян на групповой стадии чемпионата мира против Уругвая.

На чемпионате мира по футболу сборная Российской Федерации нацелилась на победу в группе, пишет Bild.

«5:0 против Саудовской Аравии, 3:1 против Египта — россияне прямо-таки штурмуют мировое первенство, — считает немецкий таблоид. — Фестиваль голов должен продолжиться и сегодня в матче против Уругвая».

Нападающий российской сборной Артём Дзюба предупредил: «Теперь мы стремимся к максимуму. Мы хотим стать первыми в группе».

Ясно одно — обе команды уже обеспечили себе место в одной восьмой финала чемпионата мира по футболу, продолжает Bild.

«Однако этого русским недостаточно. Они хотят сохранить первое место в группе и обещают футбол на всех парах», — отмечает издание.

«Мы готовимся к игре с Уругваем с полной отдачей — так же, как готовились к другим матчам. На поле выйдут те, кто будет лучше готов. Я не собираюсь делать специальных замен», — заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Как отмечает Bild, «впечатлён» игрой российской команды на чемпионате мира по футболу и главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес.

«Это команда, которая состоит из игроков с хорошими физическими данными. Они бегают очень много, в первую очередь нападающие. Они играют в вертикальный футбол. В команде много талантливых футболистов. Некоторых молодых игроков ждёт большое будущее», — цитирует немецкий таблоид наставника сборной Уругвая.