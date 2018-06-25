Bild ждёт от сборной России продолжения «фестиваля голов» в матче против Уругвая

5:0 против Саудовской Аравии, 3:1 против Египта — сборная России «прямо-таки штурмует» мировое первенство по футболу, пишет Bild. По мнению немецкого таблоида, «фестиваль голов» должен продолжиться и сегодня в последнем матче россиян на групповой стадии чемпионата мира против Уругвая.
На чемпионате мира по футболу сборная Российской Федерации нацелилась на победу в группе, пишет Bild.
«5:0 против Саудовской Аравии, 3:1 против Египта — россияне прямо-таки штурмуют мировое первенство, — считает немецкий таблоид. — Фестиваль голов должен продолжиться и сегодня в матче против Уругвая».
Нападающий российской сборной Артём Дзюба предупредил: «Теперь мы стремимся к максимуму. Мы хотим стать первыми в группе».
Ясно одно — обе команды уже обеспечили себе место в одной восьмой финала чемпионата мира по футболу, продолжает Bild.
«Однако этого русским недостаточно. Они хотят сохранить первое место в группе и обещают футбол на всех парах», — отмечает издание.
«Мы готовимся к игре с Уругваем с полной отдачей — так же, как готовились к другим матчам. На поле выйдут те, кто будет лучше готов. Я не собираюсь делать специальных замен», — заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Как отмечает Bild, «впечатлён» игрой российской команды на чемпионате мира по футболу и главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес.
«Это команда, которая состоит из игроков с хорошими физическими данными. Они бегают очень много, в первую очередь нападающие. Они играют в вертикальный футбол. В команде много талантливых футболистов. Некоторых молодых игроков ждёт большое будущее», — цитирует немецкий таблоид наставника сборной Уругвая.
В основанном в Бельгии фонде «Пётр Великий» подготовлен проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европe. К участию в картине планируют привлечь западных режиссёра и сценариста, а также ряд российских актёров. Об этом RT рассказал автор идеи, председатель фонда Валерий Двойников.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.