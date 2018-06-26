Welt: сборной России нечего бояться в предстоящем матче с испанцами

Россияне наслаждаются своим чемпионатом мира по футболу, а настроение у них не испортилось даже после проигрыша национальной сборной уругвайцам, передаёт Welt. Через несколько дней для команды Станислава Черчесова настанет момент истины — матч одной восьмой финала против Испании. Впрочем, никто в России особо не расстроится, если российская сборная вылетит из турнира, поскольку местные футболисты уже добились больше, чем от них ожидали дома, подчёркивает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Какие настроения в Москве после того, как стал известен соперник сборной России в одной восьмой финала?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: В последние дни атмосфера в российской столице действительно расслабленная. Из сравнительно одеревенелой метрополии Москва превратилась в очень живой город. Это связано, в частности, с тем, что российское правительство делает всё для того, чтобы здесь прошёл настоящий праздник футбола, а также отозвало чересчур рьяных полицейских, которые обычно сверхактивны в центре Москвы и не допустили бы гуляний на Красной площади. Мы понаблюдали за тем, в каком настроении находятся люди, и сейчас ты поймешь, что в эти дни атмосфера в Москве действительно просто отличная.

Москва — плавильный котёл культур. В сердце российской столицы жизнь бьёт ключом. Россияне наслаждаются своим чемпионатом мира. Настроение не испортилось даже после проигрыша Уругваю со счётом 0:3. В конце концов, российская сборная стала второй в группе и впервые за 32 года сыграет в одной восьмой финала.

Эти россиянки знают, почему в этот раз получилось.

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА: Они так хорошо играют, потому что очень много красивых девушек болеют за них.

ВТОРАЯ ДЕВУШКА: Мы любим Россию и весь остальной мир.

Большое количество российских футбольных фанатов немного болеют и за сборную Германии. Они называют её уважительно «немецкой машиной».

МУЖЧИНА: Немецкая команда работает словно машина. В этот раз, однако, в механизм попал песок. В конце последнего матча вы всё-таки заиграли как надо.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Честно? Болею за Германию. Вы опять выиграете, как и четыре года назад. Желаю вам удачи.

Москву охватила футбольная лихорадка — в футбол играют даже у мавзолея Ленина. Такое допускается только во время чемпионата мира. Праздник футбола временно превратил авторитарную, зачастую полную запретов страну в большую площадку для вечеринок.

КРИСТОФ ВАННЕР: Российские футболисты теперь должны показать, что они действительно способны играть так же хорошо, как и в первых двух матчах. Игра одной восьмой финала против Испании пройдёт 1 июля в Москве в Лужниках. Для сборной России это будет момент истины. Впрочем, никто здесь особо не расстроится, если россияне проиграют испанцам. Российские футболисты уже добились больше, чем от них ожидали в России.

Дата выхода в эфир 26 июня 2018 года.