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Le Nouvelliste: на «российского мессию» Черышева стоит обратить внимание — хоть он и не красавчик

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Денису Черышеву долгое время не удавалось проявить себя, но когда он вышел на замену Алану Дзагоеву в матче против Саудовской Аравии, он забил лучшие голы за всё соревнование, пишет Le Nouvelliste. Журналистка издания советует своим читательницам присмотреться к российскому футболисту, пусть даже он и не красавчик.
Le Nouvelliste: на «российского мессию» Черышева стоит обратить внимание — хоть он и не красавчик
Reuters

Издание Le Nouvelliste опубликовало ряд статей для женщин о главных лицах чемпионата мира по футболу. Из российской команды журналисты особо отметили Дениса Черышева, которого назвали «российским мессией».

«Кто бы мог в это поверить?» — вопрошает автор статьи Синди Дюкрепен. Зачастую Черышев сидел на скамейке запасных, но на мундиале смог проявить себя, когда во время матча против Саудовской Аравии вступил в игру вместо Алана Дзагоева, получившего травму. Он забил два гола, второй из которых можно считать самым красивым голом в соревновании, отмечает журналистка.  И во время игры против Египта российский номер 6 не бездействовал. Он забил гол, что, в том числе, позволило российской сборной досрочно выйти в плей-офф.

Однако до чемпионата мира сын бывшего футболиста Дмитрия Черышева никогда не испытывал такой удачи. Ему часто требовалась медицинская помощь, отчего страдала его карьера. В итоге проявить таланты ему не удавалось, отмечает автор статьи.

С другой стороны, пишет  Le Nouvelliste, Черышева нельзя назвать футболистом, которого сразу заметишь, ведь он не такой уж красавчик. Но можно дать ему шанс, благодаря его темпу. «В конце концов, физическая красота — не единственное достижение человека, — пишет Синди Дюкрепен. — Возможно, Денис — тот самый рыжик, который может скрасить бессонные ночи…»

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Le Nouvelliste Гаити Северная Америка
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