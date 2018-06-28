Le Nouvelliste: на «российского мессию» Черышева стоит обратить внимание — хоть он и не красавчик

Денису Черышеву долгое время не удавалось проявить себя, но когда он вышел на замену Алану Дзагоеву в матче против Саудовской Аравии, он забил лучшие голы за всё соревнование, пишет Le Nouvelliste. Журналистка издания советует своим читательницам присмотреться к российскому футболисту, пусть даже он и не красавчик.
Издание Le Nouvelliste опубликовало ряд статей для женщин о главных лицах чемпионата мира по футболу. Из российской команды журналисты особо отметили Дениса Черышева, которого назвали «российским мессией».
«Кто бы мог в это поверить?» — вопрошает автор статьи Синди Дюкрепен. Зачастую Черышев сидел на скамейке запасных, но на мундиале смог проявить себя, когда во время матча против Саудовской Аравии вступил в игру вместо Алана Дзагоева, получившего травму. Он забил два гола, второй из которых можно считать самым красивым голом в соревновании, отмечает журналистка. И во время игры против Египта российский номер 6 не бездействовал. Он забил гол, что, в том числе, позволило российской сборной досрочно выйти в плей-офф.
Однако до чемпионата мира сын бывшего футболиста Дмитрия Черышева никогда не испытывал такой удачи. Ему часто требовалась медицинская помощь, отчего страдала его карьера. В итоге проявить таланты ему не удавалось, отмечает автор статьи.
С другой стороны, пишет Le Nouvelliste, Черышева нельзя назвать футболистом, которого сразу заметишь, ведь он не такой уж красавчик. Но можно дать ему шанс, благодаря его темпу. «В конце концов, физическая красота — не единственное достижение человека, — пишет Синди Дюкрепен. — Возможно, Денис — тот самый рыжик, который может скрасить бессонные ночи…»
В основанном в Бельгии фонде «Пётр Великий» подготовлен проект художественного фильма о путешествии Петра I по Европe. К участию в картине планируют привлечь западных режиссёра и сценариста, а также ряд российских актёров. Об этом RT рассказал автор идеи, председатель фонда Валерий Двойников.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.