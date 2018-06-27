DN: хозяйки ЧМ почти всегда показывали достойную игру — того же ждут и от России

За всю более чем 80-летнюю историю чемпионата мира по футболу страны-хозяйки мундиаля обычно показывают очень достойные результаты, нередко занимая первые места, пишет Dagens Nyheter. Это обстоятельство, по мнению издания, ставит перед российскими футболистами достаточно высокую планку.

За всю историю чемпионатов мира по футболу страны, принимающие это соревнование, выиграли мундиаль всего шесть раз и восемь раз выходили в финал. И лишь три раза в четвертьфинале ЧМ не оказывалось страны-хозяйки. В этом контексте сборной России предстоит преодолеть высокую планку. Шведская газета Dagens Nyheter решила вспомнить взлёты и падения хозяек ЧМ за последние 80 с лишним лет.

История чемпионатов мира начинается в 1930 году, когда хозяин ЧМ Уругвай выступил очень хорошо — и это ещё слабо сказано. В полуфинале уругвайцы одержали победу над Югославией с разгромным счётом 6—1, а затем нанесли поражение сборной Аргентины, взяв, таким образом золото.

В 1934 году хозяйкой ЧМ стала Италия. Эта страна поставила перед своей сборной цель взять золото, что они и сделали, одержав победу над сборной Чехословакии со счётом 2—1.

Из следующего чемпионата в 1938 году, который состоялся во Франции, итальянцы также вышли победителями. «Но как же показали себя французы? — задаётся вопросом издание. — Так себе. Конечно, они победили Бельгию в одной восьмой финала (3—1), но их успехи закончились на будущих итальянских чемпионах в четвертьфинале».

Ни в 1942-ом, ни в 1946 годах мундиаль не проводили по причине войны и её последствий. Следующий ЧМ состоялся только в 1950 года в Бразилии, сборная которой также зашла очень далеко, уступив лишь Уругваю в финальном матче со счётом 2—1.

Честь принимать ЧМ 1954 года досталась Швейцарии, которой удалось дойти до четвертьфинала, где она схлестнулась с австрийской сборной, проиграв с весьма необычным счётом 5—7.

Что касается ЧМ 1958 года, который прошёл на территории Швеции, то он лишь подтвердил, что страны-хозяйки играют на своём поле очень достойно. После выхода из группы шведскую сборную ждал Советский Союз, над которым жёлто-синие одержали победу со счётом 2—0. Затем шведы одержали вверх над Западной Германией, уступив, однако, сборной Бразилии в финале со счётом 5—2.

В 1962 году впервые с 1950-ого ЧМ состоялся в Южной Америке, на этот раз в Чили. Сборная этой страны сумела выйти из непростой группы и сумела одержать верх над советской сборной в четвертьфинале со счётом 2—1. Тем не менее дальше чилийцы пройти не смогли, наткнувшись на бразильцев, которые в итоге сумели защитить свой титул чемпионов мира по футболу.

ЧМ 1966 года принимала Англия. Ей удалось выйти из группы, нанести поражение сборным Аргентины и Португалии и выйти в финал, где их уже ждала Западная Германия. В нелёгкой борьбе англичанам удалось вырвать победу у немцев со счётом 4—2.

Следующий мундиаль 1970 года прошёл в Мексике. Сборная этой страны сумела дойти лишь до четвертьфинала, где проиграла Бразилии со счётом 4—1. Бразильская сборная же выиграла свой третий ЧМ, и именно он стал последним чемпионатом Пеле.

На чемпионате мира 1974 году хозяйка мундиаля Западная Германия сыграла с ГДР уже в группе. Обе страны сумели выйти во второй тур, однако дальше восточным немцам пробиться было не суждено. Их западные соседи, однако дошли до самого финала, выиграв у Нидерландов со счётом 2—1.

На ЧМ 1978 года, который состоялся в Аргентине, страна-хозяйка сумела сначала выйти из своей группы, а затем дойти до финала, где сборную этой страны ждали Нидерланды, второй раз в истории прорвавшиеся в финал. Однако им не удалось победить аргентинцев, которые одержали верх со счётом 3—1.

История мундиаля продолжилась в 1982 году в Испании, которая, несмотря на успехи в первом раунде, затем проиграла Западной Германии и сыграла вничью с Англией, что не позволило сборной этой страны пройти дальше.

ЧМ 1986 года состоялся в Мексике. Сборная этой страны смогла выйти в четвертьфинал — где её ждало поражение. Победу на том чемпионате одержала Аргентина, которая обыграла Западную Германию со счётом 3—2. В состав аргентинской сборной тогда входили такие легенды как Хорхе Бурручага, Хорхе Вальдано и Диего Марадона.

В 1990 году хозяйка ЧМ Италия выставила сборную с такими игроками как Роберто Баджо, Франко Барези, Вальдер Дзенга и Сальваторе Скиллачи. Итальянская сборная сначала уверенно продвигалась вперёд, однако потерпела поражение в полуфинале от Аргентины.

Мундиаль 1994 года впервые состоялся в Америке. Несмотря на не очень хорошую игру в группе, американцы всё-таки сумели добраться до одной восьмой, где проиграли бразильской сборной.

На ЧМ 1998 года, который состоялся во Франции, сборная этой страны сумела вырваться из группы. Затем, несмотря на упорной сопротивление, они смогли вырвать победу у Парагвая и дойти до финального матча с Бразилией — которая потерпела от французов разгромное поражение со счётом 3—0. Два гола из трёх забил Зинедин Зидан.

Чемпионат мира по футболу 2002 года прошёл на полях одновременно Южной Кореи и Японии. Последняя сумела выйти из группы, но проиграла турецкой сборной в одной восьмой. Дела же у корейцев шли лучше: они смогли дойти до полуфинала, где им пришлось признать поражение от немецкой сборной, которая проиграла в финале Бразилии со счётом 2—0. Автором обоих голов оказался Роналдо.

В 2006 году мундиаль пришёл в Германию, сборная которой без особого труда вышла из группы. Тем не менее они потерпели поражение от Италии в полуфинале, заняв третье место по итогам матча с Португалией.

Пожалуй, ЧМ 2010 года оказался первым в истории настоящим провалом для страны-хозяйки соревнований. Южная Африка так и не смогла выйти из группы, несмотря на ничью с Мексикой — у той оказалось больше очков, что открыло ей путь дальше.

На мундиале 2014 года главным фаворитом была хозяйка чемпионата Бразилия. Во время своей уверенной игры в группе они хорошо запомнились своими сильными атаками. Одержав победу над Чили и Колумбией, они вышли в полуфинал — где их уже поджидала немецкая сборная. Разгромное поражение в этой игре футбол не забудет никогда: на 29 минуте Германия вела со счётом 5—0. К концу же матча разрыв лишь увеличился (7—1).

«И вот теперь мы здесь! Россия уже вышла в одну восьмую. Теперь остаётся только следить за тем, как сложатся дела у страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года», — подводит итог Dagens Nyheter.