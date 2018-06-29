Обозреватель WP: Трамп предложил Макрону более выгодную торговую сделку в обмен на выход Франции из ЕС

На частной встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп предложил своему коллеге более выгодную торговую сделку, если Франция выйдет из Евросоюза. У европейских стран нет другого выбора, кроме как защищать себя и искать альтернативы США, утверждает обозреватель The Washington Post Джош Рогин.

В то время как президент США Дональд Трамп в следующем месяце отправляется в Европу на саммит НАТО, а затем на историческую встречу с президентом России Владимиром Путиным, его «личные нападки на Европейский Союз и другие столпы западного порядка затмевают попытки» его собственной администрации заверить союзников в том, что США всё ещё привержены трансатлантическому альянсу, пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин.

Во время частной встречи в Белом доме в конце апреля Трамп обсуждал торговлю с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В какой-то момент он спросил Макрона: «Почему бы вам не выйти из ЕС?» По словам двух европейских чиновников, Трамп добавил, что, если Франция покинет союз, он предложит стране двустороннюю торговую сделку на более выгодных условиях.

«Давайте пока оставим в стороне то, что предложение Трампа демонстрирует обычное непонимание взглядов Макрона и тех, кто его избрал. Это тот случай, когда президент США при помощи затравки пытается разрушить организацию американских союзников, что идёт вразрез с заявленной государственной политикой США», — утверждает обозреватель.

Трамп публично обрушивается на ЕС и НАТО с начала своей предвыборной кампании, однако в последнее время это стало происходить чаще и с большей злобой. Только на этой неделе на митинге в Северной Дакоте Трамп заявил: «Европейский союз, конечно же, был создан для того, чтобы использовать США в своих интересах и чтобы посягать на нашу копилку». Затем он пожаловался на торговый дефицит между США и ЕС в размере $150 млрд, завысив настоящие цифры.

Согласно другой информации, Трамп недавно сказал лидерам G7, что «НАТО ничуть не лучше, чем НАФТА», высказал премьер-министру Швеции мнение о том, что США должны покинуть НАТО, а также обрушился с публичной критикой на канцлера Германии Ангелу Меркель в самый тяжёлый для неё момент. Это углубляющаяся тенденция приводит к неизбежному выводу: Трамп не верит в продолжающуюся незыблемость Европейского Союза и НАТО, а также в приверженность США этим двум объединениям, считает Рогин.

Защитники Трампа часто говорят, что он просто «бросает идеи и смотрит, что из этого выйдет». Некоторые говорят, что он прежде всего руководствуется внутриполитическими мотивами или что у него больше слов, чем действий. Многие цепляются за надежду на то, что высокопоставленные дипломатические и военные чиновники всё ещё могут вести разумную политику, обнадёживать союзников, управлять Трампом и избегать любой реальной катастрофы.

Так было во время первого года президентства Трампа, и европейские союзники были относительно спокойны. Но в течение второго года Трамп сбрасывал с себя все ограничения. Его новая команда по национальной безопасности может только попытаться умерить страхи и объединить мантру Трампа «Америка прежде всего» с надёжной стратегией.

Европейские чиновники больше не верят в то, что слова Трампа можно не принимать в расчёт. Они не считают разрыв с альянсом чем-то обычным или временным. Они не верят в то, что можно восстановить трансатлантический мост, пострадавший от «землетрясения по имени Трамп». У европейских стран нет другого выбора, кроме как защищать себя и искать альтернативы США, утверждает американский обозреватель.

«Если посмотреть на сегодняшний мир, можно понять, что позиция Запада впервые за несколько столетий оспаривается, — отметил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. — И если Запад будет разобщён, ему будет гораздо труднее противостоять этому вызову».

Блэр добавил, что, если Европа не будет чувствовать, что США на её стороне, отдельные страны Европы могут повернуться к другим геополитическим силам, а это плохо для Америки.

Позиция Трампа по таким вопросам, как статус Крыма, помощь Украине и вмешательство России в выборы в США, конечно же, сильно совпадает с линией Путина. В целом, как отмечает Джош Рогин, нападки Трампа в адрес ЕС и отношения США и Европы являются огромным стратегическим подарком для России.

«Пока существует единая Европа, которая поддерживает либеральный международный порядок и основные нормы, это будет катастрофой для такого диктатора, как Путин, — заявил бывший вице-президент Джо Байден. — Вот почему Путин делает то, что делает».

Между США и Европой и раньше возникали споры. Возможно, в конце концов и этот будет разрешён. Тем временем Трамп «причиняет огромный и лишний урон». Его преднамеренные и вопиющие действия по подрыву ЕС, НАТО и отношений США с этими двумя блоками уже нельзя сбрасывать со счетов, рационализировать или рассматривать как угодно, но только не тем, чем они на самом деле являются — наглой попыткой уничтожить стратегическую инфраструктуру, в которой как никогда нуждаются как США, так и Европа, пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин.