Блэр: Трамп должен обнадёжить Европу

Президент США Дональд Трамп должен обнадёжить Европу и выступить в поддержку демократических ценностей и сохранения ЕС, считает Тони Блэр. Бывший премьер-министр Великобритании выразил глубокую обеспокоенность в связи с тем, что непредсказуемость Трампа вызывает тревогу в Европе, и заявил, что, если ситуация не прояснится и Запад станет ещё более разделённым, от этого не выиграет ни Европа, ни США.

Дональд Трамп должен обнадёжить Европу и выступить в поддержку демократических ценностей и сохранения ЕС, пока США не понесли ущерб, поскольку такие соперничающие державы, как Россия и Китай, «растаскивают» отдельные европейские страны, заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Выступая в преддверии визита президента США в Лондон и саммита НАТО, Блэр отметил, что Трамп должен заверить Европу в том, что распад ЕС не в его интересах.

Блэр, который считается главным британским политиком, защищающим президентов США и отстаивающим важность трансатлантического альянса, выразил глубокую обеспокоенность в связи с тем, что непредсказуемость Трампа вызывает тревогу в Европе.

«Люди в Европе беспокоятся из-за непредсказуемости и о том, существует ли реальная приверженность трансатлантическому альянс, основанная на ценностях, а не на интересах», — рассказал Блэр группе журналистов.

«Европейцы не понимают — хотя ясность в этом вопросе может и должна быть предоставлена с лёгкостью, — можно ли считать заявления о различных вопросах случайными или они отражают более глубокое изменение взглядов Америки на мир», — продолжил бывший премьер-министр.

«Что могло бы разрешить многие из этих вопросов — если бы это исходило не только от президента, но и от других членов администрации, — так это очень чёткое заявление о том, что в конечном счёте Америка понимает глубокую привязанность Европы к ряду демократических ценностей, несмотря на столкновение интересов в каких-либо вопросах», — считает Блэр.

По его словам, если ситуация не прояснится и Запад станет ещё более разделённым, от этого не выиграет ни Европа, ни США.

«Если Европа не почувствует, что Америка действительно на её стороне, есть риск того, что отдельные страны попадутся на крючок другим важным геополитические силам, и это будет плохо для Америки. Европейский союз сообща достаточно силён, чтобы противостоять любому давлению со стороны отдельных стран», — утверждает британский политик.

«Если отдельные страны будут брошены на произвол судьбы, их одну за другой растащат», — считает Блэр.