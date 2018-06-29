Focus: ЕС создаёт свой военный союз, потому что не может положиться на США

Незадолго до саммита НАТО в Брюсселе 11 июля Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон решили дать отпор американскому президенту Дональду Трампу, пишет немецкий журнал Focus Online. Девять государств ЕС, и в первую очередь, Франция и Германия, выступили с инициативой по созданию собственных европейских подразделений быстрого реагирования: для обороны им нужны надёжные союзники, а полагаться на США при Трампе уже нельзя.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и французский президент Эммануэль Макрон решили дать отпор Дональду Трампу и создать новый военный альянс, пишет немецкий журнал Focus Online. Как отмечает издание, конфликт между президентом США и странами ЕС продолжит тлеть до 11 июля, когда состоится саммит НАТО в Брюсселе.

На этой встрече будут присутствовать в том числе Германия и Франция, напоминает автор статьи. Немецкое правительство пока уклоняется от повышения расходов на оборону до 2% ВВП и говорит лишь о приближении к этой цели, поэтому нельзя исключать скандального развития событий, полагает журналист издания.

Как сообщается в статье, ещё несколько месяцев назад госсекретарь США Майк Помпео на саммите НАТО заявил о том, что американский президент хочет наконец увидеть цифры. Однако теперь девять стран ЕС, в первую очередь, Германия и Франция, дают отпор «разбушевавшемуся» Дональду Трампу и создают новый военный союз.

В понедельник министры обороны подписали в Люксембурге соответствующее заявление по поводу новой оборонной инициативы. Президент Франции впервые заговорил об этом в сентябре прошлого года — уже тогда разворачивался спор с Трампом. По версии немецкого журнала, Макрон стал ведущей силой, продвигающей идею автономной обороны ЕС.

Целью новой инициативы является значительно более тесное сотрудничество между генеральными штабами. Таким образом должно быть обеспечено более быстрое военное реагирование в кризисных ситуациях. Оно может осуществляться как в рамках кратковременных коалиций, так и в масштабах ЕС, НАТО или ООН. Иными словами, в случае войны Европа не стремится к сотрудничеству или принятию совместных решений с США, на которые во времена Трампа положиться нельзя, поясняет автор статьи.

Как отмечает издание, это понимает и Макрон, который учитывает размолвки европейцев с Трампом и считает, что Европа больше не может полагаться на американского партнёра, и потому стремится к «стратегически автономной европейской обороне». В отличие от уже существующей сложной в управлении оборонной программы сотрудничества стран ЕС в сфере безопасности и обороны PESCO, в которой принимают участие все 28 государств ЕС, новые оперативные подразделения должны отличаться быстрой и упрощённой процедурой принятия решений. Впрочем, даже программа PESCO была запущена в 2017 году для того, чтобы сделать ЕС более мобильным и независимым от США, напоминает немецкий журнал.

«Речь идёт о создании форума стран единомышленников, которые анализируют ситуацию, которые заблаговременно хотят обсуждать её друг с другом», если намечается кризис, рассказала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Соответственно, новый союз делает ставку на надёжность партнёров, а правительство Трампа ею похвастаться не может.

Кроме того, Великобритания после брексита тоже будет принимать участие в этой военной инициативе, и это особенно важно, потому что Лондон до сих пор противился идее европейской интеграции в политике безопасности. Нынешняя перемена позиции может быть связана, среди прочего, со сходством военной культуры обеих сторон, полагает автор статьи. Из-за своего исторического прошлого Германия довольно сдержанно ведёт себя в том, что касается военной сферы, и в том, что касается обороны, обе бывшие колониальные державы в целом сходятся, отмечает издание. Помимо Франции, Великобритании и Германии в новый союз также должны войти Бельгия, Испания, Португалия, Дания, Нидерланды и Эстония.

Пока что неизвестно, будут ли исполнены планы о создании в долгосрочной перспективе подразделений быстрого реагирования с постоянным штатом военнослужащих. В имеющемся на сегодняшний день заявлении министров обороны европейских стран подчёркивается лишь, что решение об участии в военных операциях должно приниматься на уровне каждого отдельного государства. При этом баланс сил в сфере политики безопасности и обороны может осуществляться в интересах нескольких стран ЕС, заключает Focus Online.