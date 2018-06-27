Express: Россия стряхнула пыль с проекта Сахарова — торпеды с ядерной боеголовкой

Россия возвращается к проекту подводной торпеды с ядерной боеголовкой академика Сахарова, способной уничтожать объекты на побережье при помощи цунами, передаёт Express. При этом, по данным издания, торпеда будет снабжена ядерной боеголовкой мощностью в 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в тысячи раз мощнее взрыва в Хиросиме.
Россия возвращается к рассмотрению проекта подводной торпеды с ядерной боеголовкой академика Андрея Сахарова, способной уничтожать объекты противника на побережье при помощи цунами, передаёт Express.
«Сейчас есть общая тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям», — полагает ведущий разработчик российских ракет Шамиль Алиев.
По словам Алиева, в числе прочего пересматривается идея Сахарова о создании торпед длиной 24 м, диаметром 1,5 м с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км. Такие торпеды будут способны «уничтожать объекты на побережье при помощи взрыва в воде».
Алиев подчеркнул, что решение об отказе от плана Сахарова по созданию торпед Т-15 в 50-х годах прошлого века было принято исключительно в связи с нехваткой финансирования, а не в силу его неубедительности.
При этом, по данным издания, торпеда будет снабжена ядерной боеголовкой мощностью в 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в тысячи раз превосходит мощность взрыва в Хиросиме, отмечает Express.
AnthonyAll:Разве не было бы здорово, если бы эти сумасшедшие люди у власти для разнообразия сделали бы что-то воодушевляющее и полезное для человеческой расы. Мир стал бы лучше без них.
Boroughblo:Больше необоснованной ерунды о ядерных цунами. Позвольте мне повторить, США потратили на это много времени, прежде чем пришли к выводу, что ни одно ядерное оружие, насколько бы большим оно ни было, никогда не сможет переместить достаточное количество воды, для того чтобы создать что-то большее, чем рябь на некотором расстоянии.
M1hakus:Мне эта статья скажется нагнетанием страха. Как только будет приведено в действие ядерное оружие, небольшая волна не будет иметь значения. Зачем утруждать себя попыткой вывести из строя порты и береговые линии стран при помощи небольшой волны, когда у вас есть огонь температурой 100,000,000 °С.
Leaf:Здесь нечем гордиться, он не лучше, чем все сумасшедшие до него.
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