Defense News: США втихую наращивают военно-воздушную мощь в Европе

ВВС США рассчитывают получить в 2019 году на развитие военной инфраструктуры в Европе суммы, на порядок превышающие аналогичный бюджет 2017 года, сообщает Defense News. Особое внимание планируется уделить военно-воздушным базам в Европе, которые должны оснастить военной техникой, построить там взлётно-посадочные полосы и пункты дозаправки.

Министерство обороны США расширяет своё присутствие в Европе, а военно-воздушные силы между тем втихую увеличили свой бюджет, который теперь поможет им разместить базы в Восточной Европе и действовать у западных границ России, сообщает Defense News.

По информации издания, администрация Трампа рассчитывает в 2019 году потратить $828 млн на развитие военной инфраструктуры в Европе. Это должно сработать на сдерживание российской агрессии и укрепить союзников. Почти половина этой суммы пойдёт на американские ВВС.

Между тем, как отмечает автор статьи, ещё совсем недавно США сокращали своё присутствие в Европе, оставшееся со времён холодной войны. Но теперь всё пошло в обратном направлении. Например, с 2017 года на некоторые статьи расходы увеличились в 5-10 раз.

Американские власти хотят сделать так, чтобы, «если Россия вдруг нападёт на какое-либо европейское государство — Латвию, например — ВВС США были бы способны к быстрому реагированию при поддержке авиабаз, на которых можно загрузиться, заправиться и отремонтировать машину», пишет автор статьи. Для этого США не собираются строить новые базы, а хотят улучшить и модернизировать существующую инфраструктуру в странах бывшего СССР, чтобы она теперь отвечала требованиям США.

По словам военных экспертов, если на территориях стран-союзников США будет находиться военная техника, взлётно-посадочные полосы и пункты дозаправки, то в случае экстренной ситуации американцам будет проще их защитить. Информацию о том, что благодаря бюджетам военных на 2018 и 2019 годы регион сможет принимать новейшие американские истребители, бомбардировщики, средства воздушной поддержки и воздушного транспорта, подтвердил и главком сил НАТО в Европе Кёртис Скапаротти.

Так, в 2018 году были выделены деньги, в частности, на модернизацию базы Эмари в Эстонии, Кечкемет в Венгрии, Малацки в Словакии. На некоторых из них работы предусмотрены и на 2019 год. Кроме того, деньги запрашивались и на две крупнейшие базы американских ВВС в Европе: Рамштайн в Германии и Фэрфорд в Великобритании.

«Я думаю, что в командовании признают, что мы упустили инициативу, и теперь хотим усилить наши оборонные потенциалы, мы видим недостатки и исправляем их, — приводит издание слова бывшего командующего ВВС США в Европе генерала Фрэнка Горенца. — Не слишком интригует, но для пилота нет ничего более волнительного, чем аэродром, способный обеспечивать широкомасштабные боевые операции топливом, оружием и тому подобным», — сказал Горенц.

Как отмечает автор статьи, в случае военных действий против России американские ВВС скорее всего будут привлекаться для сдерживания российских воздушных сил, для поддержки с воздуха сил США и союзников, а также для доминирования над российским «военизированным анклавом» в Калининграде.

По словам специалистов, военные осознают, что невозможно защитить Восточную Европу из Западной. Так, если все силы сосредоточены в Германии, то в экстренной ситуации их переброска может занять слишком много времени. «Только на бумажную работу между Германией и Польшей уйдут недели», — предупреждает автор статьи.

При этом Россия создала систему, которая должна помешать свободным действиям НАТО, отмечается в статье. В неё входят ракеты земля-воздух дальнего, ближнего и среднего радиуса действия, и пока неясно, как США и их союзники собираются им противодействовать. Пока же, развивая базы на небольшом отдалении от России, США делают так, что Москве придётся ударить сразу по нескольким государствам Восточной Европы, если она решит ослабить военно-воздушную мощь США, пишет Defense News.