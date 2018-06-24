NBC: НАТО увеличила темпы развёртывания бронетехники у границ России, но до мобильности российской армии альянсу далеко

Вооруженные силы США и их союзники по НАТО всего за один год сократили почти наполовину количество дней, необходимых для развёртывания бронетехники у границ России, сообщает NBC. Однако в случае широкомасштабного конфликта у более мобильной российской армии будет преимущество, считают военные аналитики.

Вооруженные силы США и их союзники по НАТО всего за один год сократили почти наполовину количество дней, необходимых для развёртывания бронетехники у границ «бывшего противника по холодной войне», на фоне опасений, связанных с возможной российской агрессией в Европе, сообщает NBC.

Страны НАТО всё ещё ищут большей поддержки в связи с военным вмешательством России в Украину в 2014 году. Польша, как сообщается, недавно предложила США около $2 млрд. на создание постоянной военной базы в стране.

В Польше и Прибалтике ежегодно проводятся военные учения США Sabre Strike, в которых участвуют 18 тыс. военнослужащих. Военные учения, завершившиеся на прошлой неделе, стали важной частью мер НАТО по сдерживанию России. Они дают возможность войскам сосредоточиться на скорости.

Капитан Уильям Рэнд из второго кавалерийского полка армии США отмечает, что его подразделение существенно увеличило темпы развёртывания во время состоявшихся в этом году учений. Передвижение бронетехники из Германии в Польшу в этом году заняло около пяти дней по сравнению с девятью в 2017 году, утверждает NBC.

«Произошло резкое увеличение темпа, — заявил он. — Скорость всегда важна. Чем быстрее вы сможете перенести боевую мощь и сосредоточить её в любой точке мира, тем более вы успешны и подготовлены для правильного старта».

Однако, по словам экспертов, более быстрого развёртывания бронетехники альянсом может быть недостаточно в случае конфликта на восточном фронте НАТО. Военные аналитики считают, что у вооружённых сил России, «вероятно, будет преимущество».

Сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель отмечает, что Россия сосредоточилась на скорости и создала не такую большую, но более мобильную армию, чем в советское время.

По словам Гресселя, для того чтобы лишить российские войска преимущества в одну неделю в случае широкомасштабного конфликта, в регионе необходимо создать дополнительное подразделение численностью от 10 до 15 тыс. военнослужащих, пишет NBC.