War Is Boring: украинские танкисты винят технику в своём провале на танковых соревнованиях НАТО

На танковых соревнованиях стран НАТО под названием «Сильная Европа» украинская команда заняла последнее, восьмое место, пишет War Is Boring. Украинские танкисты, которые остановили свой выбор на Т-84 «Оплот», объяснили своё поражение неисправными автоматами заряжания и плохой стабилизацией орудий. Тем не менее, как отмечает портал, несмотря на все эти проблемы, Украина едва не обошла американскую команду на «Абрамсах».

Начиная с 2016 года ряд европейских государств, а также США отсылают свои танки на полигон в немецком Графенвёре, где их «бронированные звери» участвуют в ряде тактических учений. Эти манёвры под названием «Сильная Европа», ориентированы на НАТО и могут посоперничать со знаменитым российским танковым биатлоном. «Это как чемпионат мира, но для танков», — пишет War Is Boring.

С момента начала соревнований немецкие Leopard 2A6 дважды занимали первое место — в 2016-ом и 2018 годах. Австрийские же «Леопарды» стали победителями в 2017 году. «Однако, к сожалению для Украины, во время последних манёвров в июне 2018 года она оказалась на последнем, восьмом месте», — отмечает портал.

Украинская 14-ая отдельная механизированная бригада выставила на соревнования четыре Т-84 «Оплот» — это украинская модификация советских Т-80, которые сами во многом являются развитием Т-64.

Украина поставляет эти машины Таиланду, но в самой украинской армии этих танков немного. Кроме того, они не принимали участия в боевых действиях в Донбассе, где с 2014 года Киев, по всей видимости, потерял сотни Т-64.

Тем не менее, как отмечает War Is Boring, на учениях в Графенвёре Т-84 столкнулись с большим количеством проблем.

На Т-84 стоит автоматический механизм заряжания, однако, по словам комроты 14-ой механизированной бригады капитана Романа Багаева, в трёх из четырёх машин он не срабатывал, как надо.

Другая проблема — это плохая стабилизация 125-миллиметрового орудия. В результате на дистации свыше 1 км танки не могли точно поражать свои цели. Это привело к тому, что группа Т-84 выпустила лишь 16 из 40 имеющихся снарядов.

Несмотря на эти проблемы, украинским танкистам Т-84 нравится больше, чем Т-64, который на данный момент является самым массовым танком Украины. В частности, украинские экипажи отметили более высокую скорость Т-84.

Максимальная скорость этой машины составляет 69 км/ч, в то время как Т-64 может набрать лишь 59 км/ч. Кроме того, Т-84 превосходит Т-64 по скорости заднего хода. Этот параметр необычайно важен для танков, так как они часто меняют позицию после выстрела или же просто откатываются назад.

Обычно танк скрывается в складках местности, из-за чего на виду остаётся только башня, что минимизирует риск попадания. Как только машина выпускает снаряд, она сразу же откатывается назад, пропадая из поля зрения противника. Именно по этой причине увеличение задней скорости серьёзно повышает выживаемость экипажа.

Кроме того, Т-84 отличается более безопасным размещением боеукладки, что снижает риск подрыва боекомплекта в случае попадания.

«Однако что действительно достойно упоминания, так это то, что, несмотря на все эти проблемы, Украина чуть не одержала победу над американской командой с её танками M1 Abrams», — замечает War Is Boring.