CNN: США не осознают, сколь велика российская угроза для Польши и Прибалтики

США могут считать российскую угрозу абстрактной помехой, но для Прибалтики это серьёзная проблема, считает ведущий CNN Фарид Закария. По его словам, именно после присоединения Крыма к России государства Восточной Европы обеспокоились и стали наращивать траты на собственную оборону. И всё же их армии остаются далеко позади военного потенциала России, подчёркивает журналист.

Не только Скандинавия укрепляет свою обороноспособность. Польша предложила Соединённым Штатам до двух миллиардов долларов на обустройство военной базы на своей территории. А на прошлой неделе армии США и стран НАТО завершили «Удар сабли — 2018» — крупные учения на 18 тысяч человек в Польше и Прибалтике: в Литве, Латвии и Эстонии.

Больше того, в прошлом году Литва и Латвия увеличили свои военные траты на 21 процент, а Румыния — на 50 процентов. Эти данные приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

Что общего у всех этих стран? Они очень уязвимы перед своим большим соседом, который устраивает провокации. Российские провокации в государствах Балтийского региона и вокруг них происходят на самом деле и на постоянной основе. Перемены пришли в этот регион, когда Россия аннексировала Крым. Это был сигнал к пробуждению для её соседей, многие из которых после холодной войны пребывали в спокойствии.

И успех в Крыму и на Украине России лишь добавил смелости. Швеция и Финляндия, которые не входят в НАТО и не попадают под его защиту, в последние годы жаловались на вторжение России в их воздушное пространство. По информации НАТО, за период с 2013 по 2015 год активность российских самолётов вблизи воздушных границ европейских членов альянса выросла на около 70 процентов. По утверждению НАТО, в 2013 году Россия сымитировала ядерную атаку на Швецию. И в последнее время российские истребители пролетали на опасно близком расстоянии от американских самолётов в этом регионе.

Наконец, военные учения. В сентябре Россия провела совместно с Белоруссией крупные военные учения под пристальным взглядом Путина. Россия утверждает, что в них участвовали 13 тысяч военных, но США и НАТО говорят, что их число приближалось к 100 тысячам. Можно сказать, что военные учения — это просто бряцание оружием, но похожие манёвры проходили прямо перед атаками России в Грузии и в Крыму, как говорят в Фонде Карнеги за международный мир.

И давайте не будем забывать, что в этом противостоянии ближайшие соседи России остаются далеко позади. Российская армия входит в число самых больших в мире. В прошлом году она потратила на оборону 66 миллиардов долларов. Швеция, Финляндия и Норвегия все вместе потратили меньше 16 миллиардов долларов. А страны Прибалтики к этим цифрам даже не приблизились.

Американцам легко смотреть на угрозу со стороны России через призму политики разных партий. Российская агрессия может казаться абстрактной, скорее помехой, нежели серьёзной проблемой. Некоторые обвиняют Кремль в том, что он оказывал влияние на кампанию Трампа во время тайных встреч, и эти обвинения стали основанием для долгого расследования в США. Россия явно вмешивалась в выборы с помощью своей невидимой онлайн-армии.

Но для стран в Восточной Европе, некоторые из которых находятся на расстоянии часа езды от Санкт-Петербурга, всё совершенно иначе. Даже учитывая присутствие сил НАТО, Россия может их захватить в течение нескольких дней, как показывает недавний доклад RAND. Так что они в этом плане делают гораздо больше, чем просто программы по телевидению.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 июня 2018 года.