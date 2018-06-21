Столтенберг: НАТО наращивает силы, чтобы предотвратить конфликт, а не спровоцировать

До присоединения Крыма к России Североатлантический альянс не собирался наращивать своё присутствие в Восточной Европе, утверждает генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью France 24. По его словам, теперь альянс делает всё возможное, чтобы предотвратить вероятный конфликт, и увеличение контингента в Прибалтике и Польше — часть этой стратегии. Столтенберг настаивает: действия НАТО носят исключительно оборонительный характер.

Я хочу перейти к словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, которые он произнёс перед выпускниками военного вуза на прошлой неделе. Он сказал: «Владимир Путин пытается расколоть НАТО». Что вы можете сказать по поводу заявлений американского министра обороны?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Мы видим, что Россия пытается нас разделить, Россия пытается вмешиваться в наши внутренние демократические процессы. И это тоже одна из причин, почему НАТО должен быть способен на ответ и адаптацию к более решительной России. Частично этого мы достигаем, увеличивая наше военное присутствие на востоке альянса, мы подаём ясный сигнал всем противникам, что НАТО будет защищать всех своих союзников от любых угроз. НАТО основывается на принципе «один за всех и все за одного». И пока мы обеспечиваем надёжное сдерживание, мы предотвращаем военные конфликты. Сильная армия нужна не для того, чтобы провоцировать конфликт, а чтобы предотвращать конфликт.

Но Россия говорит, что все ваши планы угрожают стабильности Европы. Что вы можете на это ответить?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: НАТО — это оборонительный союз. НАТО даёт пропорциональный ответ. Никто не думал о том, чтобы размещать силы в восточной части альянса до Крыма, до того как Россия незаконно аннексировала Крым и начала дестабилизировать Восточную Украину. Так что нет никаких сомнений, что наши действия носили оборонительный характер.

Я хочу обратиться к докладу, где говорится, что Россия, по видимому, проводит крупную модернизацию своего бункера с запасами ядерного оружия в Калининградском анклаве — на российской территории между Польшей и Прибалтикой. Беспокоит ли вас то, что там происходит?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Не буду комментировать конкретные разведданные, но уже на протяжении нескольких лет мы видим, что Россия вложила много денег в новые, современные вооружения, включая ядерные потенциалы. Она также проводит больше операций с использованием вместе обычных и ядерных вооружений и таким образом снижает планку для вероятного использования ядерного оружия. И опять же, именно поэтому НАТО и отвечает с помощью наращивания нашего присутствия в Прибалтике и Польше, чтобы чётко показать, что если будет совершено нападение на кого-то из союзников, ответит весь альянс. И сделано это будет для того, чтобы предотвратить конфликт, а не спровоцировать его.

Дата выхода в эфир 20 июня 2018 года.