Президент Латвии: Европа не может рассчитывать в обороне только на США

Перед Североатлантическим альянсом стоит ряд вызовов, и в их числе Россия, которая «демонстрирует свои военные мускулы», заявил президент Латвии Раймонд Вейонис. По его словам, Европа теперь понимает, что ей нельзя рассчитывать лишь на Соединённые Штаты, но она должна сама сделать всё возможное для обеспечения своей безопасности, приводит его слова DELFI.

«Европа начала понимать, что в обороне не может рассчитывать только на США и должна делать все возможное, чтобы гарантировать свою безопасность», — сказал президент Латвии Раймонд Вейонис. Такое заявление он сделал во время дискуссии о вызовах, которые теперь стоят перед НАТО, пишет новостной портал DELFI, ссылаясь на информагентства.

Среди этих вызовов он отметил тот факт, что «Россия демонстрирует свои военные мускулы». Кроме того на Дальнем Востоке растёт экономическое и военное влияние Китая, а на юге альянса нестабильность царит в Сирии и Северной Африке.

«С вызовами сталкивается и демократическая система — происходит вмешательство в выборы, теряется доверие общества к политикам», — признал Вейонис. Помимо всего прочего, под угрозой находится также единство Запада.

По мнению президента Латвии, необходимо укреплять так называемую мягкую безопасность, которая включает в себя борьбу с гибридными угрозами, приводит его слова DELFI.