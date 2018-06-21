Министр обороны Великобритании: Европе нельзя перекладывать свою безопасность на США

В современном мире немало новых угроз, так что НАТО и система обеспечения коллективной безопасности играют очень важную роль, уверен британский министр обороны Гэвин Уильямсон. Но европейские страны альянса должны взять на себя большую ответственность за свою оборону и не перекладывать этот груз на плечи американских налогоплательщиков, считает политик.

Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Великобританию свидетельствует о том, что Лондон играет «ведущую роль в организации», на которой строится безопасность стран альянса, пишет британский министр обороны Гэвин Уильямсон в своей статье в The Times.

Как подчёркивает автор, на сегодня на долю Великобритании приходится половина постоянного соединения ВМС НАТО. Не так давно Лондон разместил дополнительные силы в Эстонии и Польше — «чтобы сохранять безопасность, нашу и наших союзников, в условиях усилившейся агрессии и жёстких действий». Кроме того, Великобритания принадлежит к числу тех немногих стран, которые привели свои расходы на оборону в соответствие с натовским стандартом — 2% от ВВП страны.

«Сейчас, когда Великобритания выходит из состава Европейского союза, для истории нашей страны настал поворотный момент. Мы можем либо удалиться с мировой арены, постепенно уйти в тень, либо выступить вперёд и начать играть более значимую роль в НАТО, проводя больше операций, направляя больше войск и стремясь к тому, чтобы нас видели во всех уголках планеты», — рассуждает министр.

По словам Уильямсона, для британцев настало время выступить за то, что они считают правильным: защищать друзей и быть готовыми дать отпор тем, «кто хочет навредить». В рамках НАТО Великобритания будет по-прежнему обеспечивать европейскую безопасность, потому что именно на такой коллективной системе строится процветание союзников.

В последние годы между государствами активно растёт конкуренция, с невероятной скоростью развиваются новые технологии, возросла угроза терроризма — Великобритания должна быть готовой дать свой ответ на всё это. «Ещё, наши соперники при каждой возможности стремятся использовать напряжённые отношения между нами. Никогда со времён холодной войны мир не был так непредсказуем», — утверждает Гэвин Уильямсон. Поэтому не стоит недооценивать НАТО и его достижения в защите ценностей, которыми союзники так дорожат.

Похвально, что многие европейские члены альянса стали увеличивать свои расходы на оборону, но европейцам следовало бы взять на себя большую ответственность по обеспечению собственной безопасности. «Европа не может надеяться переложить свою оборону на плечи американских налогоплательщиков».

Британский министр напомнил: «На протяжении всей нашей истории Великобритания всегда была страной, которая лицом к лицу принимала стоявшие перед ней угрозы, какими бы серьёзными они ни были. Мы всегда были самыми надёжными союзниками. Поэтому сейчас пришло время делать больше — потому что если мы не начнём этого делать, пострадает безопасность не только континентальной Европы, но и наша».