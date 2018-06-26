Журналистка RTBF нашла военных в Калининграде, хотя местные их не замечают

Жители и администрация Калининградской области утверждают, что в своей обычной жизни не ощущают какого-то повышенного присутствия военных. Однако журналистка RTBF решила доказать обратное, для чего отправилась на военно-морскую базу в Балтийск, где увидела с десяток кораблей в порту и ещё ряд казарм по дороге.

Калининград находится на самом западе России, что придаёт ему особый стратегический статус, пишет журналистка RTBF. С 2014 г. из-за него страны НАТО чувствуют напряжённость. Однако, по словам автора статьи, вопрос о военном присутствии России в этом регионе входит в число запретных, и её интервью с неким представителем по иностранным делам было отменено в последний момент и без объяснений.



Как отмечается в статье, никто из властей не хочет говорить о военных базах в Калининградской области, и невозможно понять, сколько российских военных там находится. Однако, по словам зампредседателя правительства Калининградской области Александра Рольбинова, их число на Западе сильно завышают. «На Западе у вас очень преувеличенное мнение о военном присутствии здесь, в Калининграде. Как и вы, я могу сказать, что не вижу военных повсюду на улицах. Конечно, есть военные школы и казармы и тому подобное, как и везде, но их не так-то много».



И это удивительно, пишет журналистка, учитывая что Россия объявила, что в Калининградской области разместятся ракеты «Искандер», способные нести на себе ядерные боеголовки. По словам автора статьи, эти комплексы дают чёткий сигнал соседним странам, которые входят в НАТО.



Однако, чтобы оценить истинный размер присутствия российских военных в каких-то ста километрах от европейских границ, бельгийская журналистка отправилась в город Балтийск. Там как раз проходили репетиции парада в честь Дня Балтийского флота.



На протяжении советского периода Балтийск был закрытым городом, где жили военные и куда был запрещён доступ без спецразрешения. И, по словам автора статьи, эта культура секретности до сих пор никуда не ушла. Так, она увидела с десяток военных кораблей в порту, но обычно, по её словам, они скрыты от посторонних глаз.



Несколько лет назад Балтийск снова стал открытым городом, но сейчас там находится важная военно-морская база. Страны НАТО находятся очень близко: до некоторых польских или литовских городов всего порядка ста километров. Кроме того, Балтийск — один из двух российских портов на Балтике, который весь год свободен ото льда. А по дороге в Калининград журналистка обнаружила ещё с десяток казарм и военных баз.



Так что, по словам журналистки RTBF, «присутствие военных в Калининграде заметно, вопреки тому, что утверждают или пытаются скрыть власти». А жители Калининграда говорят, что не чувствуют этого в повседневной жизни.