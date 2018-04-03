Bild: у Москвы есть чем уничтожить Берлин — и без нового супероружия Путина

В то время как российский президент рассказывает о новом супероружии, реальная угроза для Европы находится у неё на пороге, в Калининградской области. Этот регион стал ядерным форпостом Путина посреди Восточной Европы, а в местных лесах постоянно ведутся перемещения ядерных войск и современных мобильных ракет «Искандер», способных уничтожить «нового врага» в Европе, пишет немецкий таблоид Bild.

Российский президент Владимир Путин похваляется новым ядерным супероружием с дальнобойностью 11 тыс. км, крылатыми ракетами на атомной тяге, гиперзвуковым оружием и мегаторпедами, однако большая часть из этого — научная фантастика и пропаганда, уверяет немецкий таблоид Bild.

Российские военные эксперты признались в беседе с журналистами издания, что некоторые из продемонстрированных Путиным компьютерных симуляций по испытанию вооружений, которые должны были проиллюстрировать разрушительную мощь российского ядерного арсенала, частично существуют уже дольше 25 лет, а частично «совершенно нереальны».

Кроме того, для Европы эти вооружения России имеют лишь второстепенное значение, потому что для неё существует вполне реальная угроза и без нового супероружия, причём находится она довольно близко, подчёркивает немецкий таблоид. Как поясняется в статье, речь идёт о ракетах «Искандер», по-настоящему грозящих Европе и способных взрывной ударной волной уничтожить Берлин. Дело в том, что эти ракеты расположены не так далеко — в российском Калининграде, менее чем в 500 км от Берлина, посреди восточных территорий ЕС между Польшей и Литвой.

От Солдатова, бывшего немецкого города Фридрихсталь, в лес уходят тропинки. Одна из них ведёт к жёлтым воротам, на которых ещё хорошо видна эмблема российских ракетных войск, рассказывает автор статьи Петер Тиде. До 2000 года за ними находились ядерные вооружения, направленные на Германию и Западную Европу, — сначала советские, потом российские, уверяет корреспондент.

Большинство старых ракетных шахт и бункеров заброшены и сегодня используются только как декорации для игр в пейнтбол, пишет Bild. Тем не менее опасность вернулась: в лесах вокруг Солдатова и по всей Калининградской области снова разместились подразделения ядерных сил России. На этот раз ракеты нацелены не на всю Западную Европу, а на бывших союзников — Польшу, Чехию, Прибалтику, восточную часть Берлина, — а также на Скандинавию, утверждает автор статьи.

По его мнению, новая задача российских подразделений в регионе состоит в том, чтобы «создать угрозу для нового врага у него на пороге». Например, в Черняховске, прежде Инстербурге, в часе езды от Солдатова, располагается 152-я российская гвардейская ракетная бригада. Подобные подразделения постоянно размещаются в лесочках и низинах, обычно у небольших рек, и хорошо замаскированы среди деревьев и холмов. В районе Черняховска и Солдатова постоянно происходят перемещения высоко современных и мобильных ракет «Искандер», отмечает издание.

За Черняховском дороги уходят на огороженную территорию, за сетки и шлагбаумы. По округе курсируют военные транспортные средства и самолёты, патрули контролируют периметр. Наличие в этих лесах войск выдают квартиры офицеров на окраинах населённых пунктов. Постройки советских времён стоят неоштукатуренные и перекошенные с самого момента основания, а улицы, которые даже нельзя назвать дорогами, совершенно разбиты военными машинами, подчёркивает немецкий таблоид.

Вооружения и военные подразделения постоянно перемещаются и меняют местоположение, однако в одной местности всё остаётся без изменений на протяжении десятилетий. Как отмечает Bild, речь идёт о соседних деревнях — Колосовке и Переславском — к востоку от Калининграда. По уверениям корреспондента издания, именно там находится центральный пункт стратегических ядерных войск России в регионе — «ядерный форпост Путина посреди Восточной Европы».

В Переславском неприметная дорога, проходящая среди советских панельных домов, ведёт к центру командования ядерными силами России в регионе. В случае войны отсюда будет производиться управление запуском ракет. Именно сюда приходят приказы из московского Кремля примерно в 1000 км от этих мест и именно здесь решают, когда и куда должны перемещаться российские ракеты, отмечает Bild.