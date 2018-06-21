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ERR: самолёт МВД России на минуту вторгся в воздушное пространство Эстонии
Самолёт Ту-154М, принадлежащий МВД России, без разрешения вошёл в воздушное пространство Эстонии и находился там около минуты, сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии. В связи с этим в МИД Эстонии был вызван российский посол, которому была вручена соответствующая нота. Это уже второе с начала года нарушение эстонского воздушного пространства российскими самолётами, отмечается в статье.
ERR: самолёт МВД России на минуту вторгся в воздушное пространство Эстонии
Reuters

В среду днём в районе острова Вайндлоо принадлежащий Министерству внутренних дел Российской Федерации самолёт Ту-154М без разрешения вошёл в воздушное пространство Эстонской Республики. Самолёт находился в эстонском воздушном пространстве около минуты, сообщила 20 июня пресс-служба Сил обороны.

У Ту-154 был включён транспондер, но полётный план на него представлен не был. Самолёт не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.
 
В МИД Эстонии в среду был вызван российский посол, которому была вручена соответствующая нота. Это второе с начала года нарушение воздушного пространства Эстонии российскими самолётами.
 
Дата публикации 20 июня 2018 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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