Eastday: принципом «обижать слабых и бояться сильных» Япония не вернёт себе Курилы

Разная реакция Токио в отношении южнокорейских и российских военных учений на территориях, которые относят к «спорным», отражает «двойные стандарты» в японской политике, сообщает Eastday. Но по мнению автора, неоднозначный принцип «обижать слабых и бояться сильных» вряд ли поможет японским дипломатам что-то выиграть на международной арене.

В вопросе «спорных территорий» большинство стран традиционно придерживаются жёстких позиций, поскольку это «отличная возможность сплотить свой народ» — однако Япония в последнее время явно перешла на «двойные стандарты», пишет китайский информационный портал Eastday. Если сравнить подход японского правительства к «территориальным спорам» с Южной Кореей и с Россией, то теперь здесь прослеживается принцип «обижать слабых и бояться сильных», подчёркивается в статье. Однако это вряд ли поможет японским дипломатам добиться уважения со стороны Москвы и мирового сообщества, предупреждает автор.

В частности, недавние 2-дневные оборонные манёвры вооружённых сил Южной Кореи на «спорных островах» Токио незамедлительно вызвали протест со стороны японского правительства. Хотя это всего лишь «регулярные учения по обороне острова» довольно скромных масштабов, отмечается в статье: в них принимали участие только южнокорейские силы, причём из военных самолётов были задействованы лишь патрульные противолодочные самолёты P-3C, истребители F-15K и вертолёты UH-60. Несмотря на это, реакция японского правительства была очень резкой: власти в Токио выступили с «угрожающим заявлением», подчеркнув, что подобные учения обязательно «нанесут серьёзный ущерб» отношениям двух стран, пишет Eastday.

Тем самым Япония наглядно продемонстрировала международному сообществу свою «твёрдую позицию по вопросам спорных территорий» в отношениях с Южной Кореей, однако реакция Токио на аналогичные манёвры российской стороны вскоре «заставила сильно удивиться весь мир», говорится в статье. Недавно Москва уведомила японское правительство о проведении военных учений на острове Итуруп Большой гряды Курильских островов, который Япония относит к «спорным территориям» — однако в ответ японские власти лишь «выразили сожаление» в этой связи. На недавней пресс-конференции заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов также подтвердил намерение провести на островах военные манёвры и пояснил, что российское оборонное ведомство не получало ноту протеста от Токио. Теперь всем стало ясно, что Япония в вопросе спорных территорий придерживается принципа «обижать слабых и бояться сильных», подчёркивает Eastday.

После того, как Южная Корея провела свои плановые военные учения, в её адрес продолжили поступать «различные угрозы» со стороны японского правительства. И основная причина здесь в том, что внутренняя обстановка в Южной Корее на данный момент не очень стабильна, в то время как ситуация на Корейском полуострове в целом стала менее напряжённой, полагает автор: «Для Японии главное не перейти границы дозволенного, а Южная Корея стерпит все остальное». В Токио решили воспользоваться этим моментом, чтобы продемонстрировать международному сообществу свою «жёсткую позицию» и повысить «чувство патриотизма», поскольку это позволяет «отвлечь внимание граждан Японии от экономического застоя и дипломатической изоляции», говорится в статье.

Но когда речь касается России, Япония сразу действует «очень осторожно», отмечает автор: «Пусть у России сейчас тяжёлое экономическое положение, и США используют своих союзников для её изоляции, однако российские вооружённые силы в Сирии по-прежнему одерживают победу за победой. В такой ситуации пока никто не осмелится извлечь выгоду из затруднительного положения России. Одно неверное решение — и можно получить прямо противоположный результат. Япония боится навлечь на себя гнев державы с такой мощной армией».

Кроме того, такой «разный подход к похожим проблемам» обусловлен и дипломатическими соображениями, пишет Eastday. Улучшение обстановки на Корейском полуострове вряд ли пойдёт на пользу Японии, так как это приведёт к сокращению её военного присутствия — поэтому «спорные территории» здесь можно использовать в качестве предлога для того, чтобы сделать ситуацию на полуострове более напряжённой, полагает китайский портал: «Такие действия не приведут к полному хаосу на полуострове, однако подготовят почву, чтобы Япония смогла вмешаться». Более того, таким образом Токио может привлечь внимание США: если в будущем американцам вдруг потребуется вновь сделать обстановку на Корейском полуострове более напряжённой, то Вашингтон может задействовать для этого японцев, которые вновь нарастят там своё военное присутствие, прогнозирует автор.

«Осторожная» политика Японии в отношении России отчётливо даёт понять, что Токио «готовит подходящую почву для двухсторонних переговоров», говорится в статье. Более того, такое отношение «сигнализирует», что в ближайшее время Япония «не собирается принимать участие в санкциях против России и изолировать её» — а более глубокий «скрытый смысл» заключается в том, что с помощью Токио в будущем Москва даже сможет разрушить планы Запада, который стремится добиться её полной изоляции, заключает автор.

Японские дипломаты «всегда славились своей хитростью», хотя американцы традиционно считают их «мастерами тактики, но плохими стратегами», отмечается в статье. Принцип «обижать слабых и бояться сильных» означает, что Япония «угождает России», но одновременно с этим старается доказать международному сообществу свою «твёрдую позицию» по вопросам территориальных споров, сообщает китайский портал. По мнению автора, это вряд ли приведёт к успеху: «Россия, которая не реагирует ни на ласку, ни на угрозы, едва ли будет уважать такую политику». Вместе с тем, жёсткая позиция Японии по отношению к Южной Корее может разозлить и США, предупреждает автор: «Японские дипломаты очень умны и хитры, но на каждого умника найдётся кто-нибудь поумнее».