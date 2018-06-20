Le Parisien: ЧМ-2018 стал поводом для первого за сто лет визита японской принцессы в Россию

Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Россию, чтобы поддержать сборную команду Японии во время матчей чемпионата мира по футболу. Кроме того, как пишет Le Parisien, иногда спортивные соревнования становятся ареной для дипломатического сближения между странами, поэтому в этом случае можно ожидать подвижек, например, в урегулировании спора по Курилам.

Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск, чтобы поддержать свою команду в матче против Колумбии, сообщает Le Parisien. Как отмечает издание, члены императорской семьи Страны восходящего солнца не ступали на территорию России уже больше ста лет.

Принцесса рассчитывает пробыть в России до 26 июня, и она должна посетить также Казань, где находится штаб японской сборной, и Екатеринбург, где пройдёт матч Японии против Сенегала. По словам посольства Японии в России, она надеется увидеть, как проводится чемпионат мира.

При этом российский президент Владимир Путин уже несколько лет ведёт переговоры с японским премьер-министром Синдзо Абэ по поводу урегулирования спора вокруг Курильских островов и подписания мирного договора, отмечает автор статьи. Между тем, спортивные состязания иногда становятся площадкой для дипломатического сближения. Так, во время последней зимней Олимпиады две Кореи сделали шаг навстречу друг другу, напоминает Le Parisien.