Die Welt: сделка между Трампом и Путиным обернётся для Европы кошмаром

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в столицу России с «чрезвычайной миссией» — подготовить встречу глав Кремля и Белого дома, пишет Die Welt. В Европе сильно обеспокоены возможными переговорами Трампа и Путина, поскольку в ходе двухстороннего саммита Москва и Вашингтон вполне могут заключить сделку в обход Брюсселя с «кошмарным исходом» для европейцев, отмечает издание.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Москву с «чрезвычайной миссией» — якобы подготовить встречу российского и американского лидеров, пишет Die Welt.
В первую же очередь возможными переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа с глазу на глаз обеспокоены в Европе, отмечает немецкая газета.
«Кошмарным сценарием стала бы сделка между Москвой и Вашингтоном в обход европейцев, по условиям которой Соединённые Штаты, например, отказались бы от участия в войсковых учениях НАТО на восточной границе альянса, — считает автор статьи. — В ответ же Москва могла бы предложить не проводить манёвры на западе страны».
По мнению журналиста Die Welt, если Дональд Трамп действительно согласится на подобную сделку, то это «ослабит Североатлантический альянс и, возможно, поставит под вопрос его основополагающие принципы». А вот наступательный потенциал России при этом едва ли ослабнет, убеждён автор.
В свою очередь, для главы Кремля Владимира Путина уже будет успехом, если встреча с президентом США Дональдом Трампом просто состоится, продолжает журналист немецкой газеты.
«Уже тот факт, что самый влиятельный человек в мире встречается с ним на равных — к тому же на нейтральной земле, словно он генеральный секретарь времён Советского Союза, — колоссально бы улучшил имидж Путина», — констатирует автор статьи.
Если встреча состоится, то российский лидер приблизится к реализации своих «долгосрочных целей: мировой порядок, в котором путинская аннексия Крыма допускается и не наказывается санкциями, а Европа и США предоставляют России полную свободу действий на постсоветском пространстве», предупреждает журналист Die Welt.
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