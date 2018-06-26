FT: в успех встречи Путин — Трамп не верят ни в США, ни в России

Россия и США продолжают активную подготовку к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа при том, что ни одна из сторон не питает иллюзий относительно итогов встречи, пишет Financial Times. При этом в России ожидают, что обе стороны будут стремиться к сотрудничеству по «вторичным» вопросам, хотя и не обойдут вниманием важнейшие темы, такие как Сирия, Украина, Северная Корея и контроль над вооружением.

Россия и США продолжают активную подготовку к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа при том, что ни одна из сторон не возлагает на неё особых надежд, передаёт Financial Times.

Так, по данным издания, советник президента США Джон Болтон расширяет повестку дня предстоящих переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а затем и с президентом Путиным на встрече, которая состоится в Москве уже в эту среду.

Со ссылкой на одного из российских чиновников британская газета сообщает, что встреча президентов состоится вскоре после визита Трампа в Великобританию, который намечен на 13 июля. При этом он опроверг информацию о том, что лидеры двух стран встретятся в Австрии. По его словам, встреча пройдёт в «логически более подходящей» стране.

Несмотря на то, что Кремль стремился к проведению встречи на протяжении 18 месяцев, Financial Times не спешит назвать её успехом для России.

«С Трампом лучше оставаться начеку. Одно проведение встречи будет означать прогресс, так что нахождение хотя бы одного пункта, по которому удастся достичь соглашения, станет победой», — утверждает чиновник.

Учитывая значительное ухудшение отношений Москвы и Вашингтона, ни одна из сторон не питает иллюзий относительно итогов встречи.

Так, в США сомневаются, что Трампу удастся заключить серьёзное соглашение с Путиным, однако многие видят в предстоящей встрече попытку снижения напряжённости в отношениях.

«Мне кажется, цель заключается в том, чтобы наделать шуму, а не достичь продвижения по отдельным частям российско-американской повестки дня», — отмечает экс-директор Совета национальной безопасности по России Эндрю Вайс.

«Я не думаю, что мы сможем достичь соглашения, которое стало бы прорывом, это скорее шоу», — отзываются в Москве.

При этом в России ожидают, что обе стороны будут стремиться к сотрудничеству по «вторичным» вопросам, хотя и не обойдут вниманием важнейшие вопросы, как то Сирия, Украина, Северная Корея и контроль над вооружением.

Отвечавший за политику санкций в Госдепе США Дэниел Фрид ожидает, что США и Россия сумеют наладить контакт в вопросах безопасности и военного сотрудничества. Но в России не верят в перспективность диалога по этим вопросам, полагая, что это требует от стран высокого уровня доверия, «а у нас нет и капли этого доверия», пишет Financial Times.