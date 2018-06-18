CNN: Сьюзан Райс присудила Ким Чен Ыну победу по итогам переговоров с Трампом

На саммите в Сингапуре между лидерами КНДР и США Ким Чен Ын, к сожалению, показал себя более сильным переговорщиком, чем Дональд Трамп, заявила в эфире CNN бывший советник президента по национальной безопасности Сьюзан Райс. По её мнению, Ким не только сумел получить от США больше, чем дал, но и впервые вступил на международную арену в качестве равноправного партнёра по политическому процессу — чем его отец и дед похвастаться не могли.

Думаете ли вы, что Ким на саммите показал себя лучшим переговорщиком?

СЬЮЗАН РАЙС, бывший советник президента США по национальной безопасности: Боюсь, что ответ на этот вопрос будет «да». Повторюсь, он связал себя меньшими обязательствами, чем его отец и дед. Он получил столь же обширные и неопределённые обязательства от США в сфере безопасности. Но самое важное: он впервые получил возможность взойти на международную сцену в качестве равного партнёра. Президент США и все эти украшения и флаги поспособстовали тому, чтобы он выглядел как равный. Его отец и дед стремились к этому на протяжении многих лет, и они так и не смогли этого добиться.

И, что более серьёзно, президент в одностороннем порядке пообещал остановить то, что он назвал «военными играми» с нашими южнокорейскими союзниками на полуострове. Фактически, по объективным критериям для Северной Кореи это был больший успех, чем для Соединённых Штатов. Признаю, что если просто слушать заявления президента Трампа на этот счёт, то может сложиться другое мнение, но, это, по сути объективная оценка.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 июня 2018 года.