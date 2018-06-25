National Interest: Путин и Трамп вряд ли заключат «большую сделку», но смогут наладить контакты

Намеченная на июль встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли решит фундаментальные проблемы в отношениях России и США и вряд ли приведёт к «большой сделке», пишут авторы материала The National Interest Мэтью Роджански и Андрей Кортунов. Однако история взаимоотношений Москвы и Вашингтона показывает, что личные встречи их лидеров незаменимы для возобновления сотрудничества между дипломатами, бизнесменами, учёными и гражданскими группами, пишут авторы.

В июле президент Трамп и президент Путин проведут третью по счёту встречу, пишут в своей статье для The National Interest директор института Кеннана в Международном научном центре имени Вудро Вильсона Мэтью Роджански и генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В настоящее время политический климат в США в отношении России особенно напряжённый.

Белый дом «воюет» с «командой расследования связей с Россией» во главе со спецпрокурором Мюллером, и накануне промежуточных выборов в Америке снова растут опасения о «российском вмешательстве». В США преобладает мнение, что Трамп остаётся «заложником антироссийской вашингтонской элиты», и что любое его соглашение может быть блокировано конгрессом или даже его администрацией, отмечают авторы материала.

В настоящее время и Россия, и США намерены вложить миллиарды в модернизацию своих ядерных арсеналов, что создаёт впечатление новой гонки вооружений. Встреча Трампа и Путина не сможет решить фундаментальные проблемы между Вашингтоном и Москвой, и ни один из лидеров не будет делать уступки по критически важным вопросам национальной безопасности. Тем не менее, эта встреча, возможно, откроет путь к «стабилизации отношений», что само по себе может стать успехом.

Как пишут авторы, обе стороны должны решить проблему негативных последствий от приостановления Договора о нераспространении ядерного оружия. Эта проблема стала особенно актуальной после отказа США от ядерной сделки с Ираном.

«Войны в Сирии и на Украине унесли сотни тысяч жизней и создали многомилионный поток беженцев на Ближнем Востоке и в Европе. Вашингтон и Москва обладают ресурсами и рычагами влияния, необходимыми для урегулирования этих конфликтов, — подчёркивают Роджански и Кортунов. — Несмотря на заключение Минских соглашений и переговоры по Сирии в Женеве, политическая воля отсутствует, и встреча между президентами США и России — это наилучшая возможность для каждой из сторон, чтобы проявить готовность добиться прогресса».

Даже несмотря на то, что санкции остаются в силе, оба президента должны чётко показать, что контакты между дипломатами, бизнесменами, учёными и гражданскими группами имеют основополагающее значение для мирных и продуктивных отношений, особенно в период напряжённости. Несмотря на глубокий кризис в отношениях между двумя государствами, американцы и русские по-прежнему заинтересованы друг в друге, и в основном отвергают нынешнюю официозную парадигму враждебности.

«Русские по-прежнему выстраиваются у посольства США в Москве, желая получить американские визы, а американцы стали самой большой группой иностранцев, посетивших Чемпионат мира по футболу в России в этом месяце. Заставлять обычных граждан платить за конфликт между правительствами — это попросту нечестно и недальновидно», — отмечают Роджански и Кортунов.

Смысл встречи Путина и Трампа будет заключаться не в том, чтобы игнорировать глубокие противоречия между их странами и заключить «большую сделку», а в том, чтобы подать чёткий сигнал и создать пространство для перезапуска сотрудничества их правительств.

«История отношений между США и Россией показывает, что личные контакты между лидерами двух стран незаменимы. Так было с Никсоном и Брежневым, Рейганом и Горбачёвым, Клинтоном и Ельциным. Эти исторические примеры особенно важны сейчас, когда официальные контакты на нижнем уровне затруднены», — резюмируют авторы.