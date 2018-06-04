Эксперты о возможной встрече Путина и Трампа: Кремль уже победил

В нынешних условиях из встречи лидеров России и США выгоду сможет извлечь только Владимир Путин, передаёт Business Insider со ссылкой на экспертов. При этом если США хотят получить политические дивиденды от грядущей встречи, Трампу необходимо занять жёсткую позицию при общении с Путиным, заверяют эксперты.

По словам экспертов, в нынешних условиях из встречи лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, выгоду сможет извлечь лишь Россия, передаёт Business Insider. Целью встречи, подготовка которой сейчас находится на ранней стадии, должно стать разрешение давних разногласий между двумя странами.



При этом издание отмечает, что о будущей встрече Путина и Трампа стало известно на фоне весьма напряжённых российско-американских отношений. Так, продолжает набирать обороты расследование «российского вмешательства» в президентские выборы в США.



Вместе с тем на международной арене отношения двух стран складываются немногим удачнее. В США обвиняют Россию в том, что страна «наращивает агрессию в адрес соседней Украины», одновременно поддерживая президента Сирии Башара Асада, пишет Business Insider. Да и визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Северную Корею наряду с укреплением российско-китайских связей, по мнению экспертов, не сулит США ничего хорошего.



При этом ситуацию ещё больше осложняет отсутствие единой позиции по России в Белом доме. Так, издание отмечает, что администрация Трампа настаивает на необходимости придерживаться более жёсткого политического курса в отношениях с Россией, в то время как президент США питает личную симпатию к российскому лидеру.



Тем не менее, если США хотели бы извлечь выгоду из российско-американской встречи, Трампу необходимо занять жёсткую позицию при общении с Путиным, заверяют эксперты.



«Если можно извлечь выгоду из официальной встречи между этими двумя, Трампу придётся укрепить представление, подорванное во время его пребывания у власти, о том, что США не станут закрывать глаза на пагубное влияние Москвы по всему миру», — заявил бывший советник Барака Обамы по вопросам национальной безопасности Эдвард Прайс.



Прайс добавил, что Трамп должен дать понять России, что стране необходимо изменить политический курс, избранный в отношении Украины, Сирии, а также выборов в США.



При этом, по словам бывшего заместителя помощника госсекретаря США Ричарда Каузларича, тот факт, что встреча вообще планируется, играет Путину на руку.



«Путин уже выиграл. От того, что эта встреча даже просто обсуждается, Путин получает всё, а США — ничего. Но это кажется моделью заключения сделок Трампом. Мы переносим посольство США в Иерусалим и ничего не получаем взамен. Мы организуем саммит с Северной Кореей и ничего не получаем взамен. Мы выходим из иранской ядерной сделки и ничего не получаем взамен. Это в порядке вещей», — приводит Business Insider слова Каузларича.