Fox News: против Трампа все средства хороши — демократы начали травлю администрации Белого дома

Президенту США Дональду Трампу и его соратникам всё чаще приходится иметь дело с агрессивными толпами протестующих, сообщает Fox News. Конгрессмен-демократ Максин Уотерс призвала своих сторонников прогонять членов правительства из ресторанов, магазинов и прочих общественных заведений. Правда, не все её однопартийцы оказались в восторге от такой тактики, констатирует телеканал.

Инцидент с (пресс-секретарём Белого дома. — ИноТВ) Сандерс — лишь очередное попрание норм этикета, которое, пожалуй, было бы немыслимо лет двадцать-сорок назад. На выходных демократ от Калифорнии Максин Уотерс призвала своих сторонников, цитирую, «давать отпор» членам правительства Трампа, замеченным в ресторанах, магазинах или других общественных местах. Ей за это влетело. Только что на Капитолийском холме она провела пресс-конференцию, во время которой настаивала, что никогда не призывала ни к какому насилию.



МАКСИН УОТЕРС, конгрессмен США: Именно Трамп измышляет ложь, чтобы заставить людей поверить, будто я говорила о нанесении вреда людям. В моих заявлениях никогда и нигде не было ничего про нанесение вреда. Участники совещания Демократической партии говорят о культурном обращении, и это весьма разумно. Но протест — это культурно. Суть протеста — мирное сопротивление тем действиям, которые мы видим со стороны этого президента.



Повторюсь, это прозвучало только что на Капитолийском холме. Сегодня корреспондент Даг Маккелвей расскажет о нарастании гнева в политике и о том, можно ли ждать, что это прекратится в обозримом будущем.



В окне ресторана Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, выставлен плакат с цитатой из Мартина Лютера Кинга: «Любовь — это единственная сила, способная превратить врага в друга». В пятницу вечером владелица Red Hen Стефани Уилкинсон попросила пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс уйти, сославшись на политику администрации Трампа. Сандерс подчинилась.



После того как сотрудник ресторана написал об этом инциденте в Сети, Сандерс написала в Twitter о Уилкинсон: «Её действия гораздо больше говорят о ней, чем обо мне». Позже Уилкинсон заявила The Washington Post: «Я не большая любительница конфликтов… — И при этом добавила: — Но я чувствую, что сейчас такой момент для нашей демократии, когда людям приходится предпринимать неприятные действия…».



Другие сочли, что выдворение Сандерс установило новый стандарт бескультурья.



КЕВИН МАККАРТИ, лидер большинства палаты представителей конгресса США: Это очень опасно. Ей следует извиниться перед американской общественностью.



Предыдущая неделя была ознаменована грубыми выкриками фракции латиноамериканцев конгресса в адрес президента в Капитолии…



ВЫКРИК: У вас что, нет детей, господин президент?!



А стажёрка бросила в адрес господина Трампа нецензурное ругательство.



На той же неделе в округе Колумбия агрессивные крикуны прогнали из ресторана министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен.



ВЫКРИКИ: Позор! Позор!



Они появились также и у стен её городского дома.



Генеральный прокурор Флориды Пэм Бонди была вынуждена прервать свой поход в кинотеатр, столкнувшись со столь же агрессивно настроенной толпой.



ПАМЕЛА БОНДИ, генеральный прокурор Флориды: Если она хочет, чтобы люди протестовали, это одно. Но, чтобы это продолжалось, они подстрекают к насилию…



В это время член конгресса от Калифорнии, демократ Максин Уотерс, призвала своих сторонников усилить конфронтацию. Цитирую: «Если вы увидите кого-либо из этого правительства в ресторане, универмаге, на автозаправке, выходите и собирайте толпу, дайте им отпор, скажите им, что им больше нигде не рады».



АРИ ФЛЕЙШЕР, пресс-секретарь Белого дома в 2001 — 2003 гг.: То, что сказала Максин Уотерс, явно переходит все границы. И теперь дело за коллегами-демократами. Если у неё начнутся проблемы с демократами в палате представителей, которые публично заявят ей, что она зашла слишком далеко и должна взять свои слова обратно, это будет началом решения проблемы.



Так и поступил сегодня днём лидер меньшинства сената.



ЧАК ШУМЕР, сенатор США: Но никому не следует призывать к травле политических противников. Это неправильно и не по-американски.



В понедельник утром лидер меньшинства палаты представителей Нэнси Пелоси отчасти сделала то же самое в Twitter, не назвав Уотерс по имени, зато упомянув президента! Цитирую: «Ежедневное отсутствие хороших манер у Трампа спровоцировало предсказуемые, но неприемлемые реакции».



Верховный контратакующий нанёс ответный удар, и тоже в Twitter: «Конгрессмен Максин Уотерс, человек с необычайно низким IQ, вместе с Нэнси Пелоси стала Лицом Демократической партии. Она только что призвала вредить сторонникам… Осторожнее с желаниями, Макс!»



ДУГЛАС МАККЕЛВЕЙ, корреспондент Fox News: И вы только что видели, как на этой пресс-конференции Максин Уотерс возложила вину за агрессивную риторику на президента и не взяла на себя никакой ответственности. Однако было бы разумно заключить, что дать пресс-конференцию в конце дня её вынудил твит лидера (меньшинства. — ИноТВ) палаты представителей Пелоси и выступление сенатора Шумера. Вот и все новости из Лексингтона. Брет?



Это был Даг Маккелвей у стен Red Hen. Спасибо, Даг!



Дата выхода в эфир 25 июня 2018 года.