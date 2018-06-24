NBC: пресс-секретаря Белого дома выставили из ресторана из-за политики Трампа

Официальному представителю Белого дома Саре Сандерс отказали в обслуживании в одном из ресторанов штата Вирджиния, сообщает NBC News. По мнению корреспондента телеканала, инцидент был вызван «бескомпромиссной» политикой Дональда Трампа, которая привела к разделению семей мигрантов на американской границе.

Совершая турне в Лас-Вегасе, президент демонстративно избегал прямого упоминания вызывающей противоречие темы, ставшей главной на прошедшей неделе — его бескомпромиссной политики, которая привела к разделению семей (мигрантов. — ИноТВ) на границе. Но он продолжил наступление, делая упор на сдерживании и безопасности.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Если они заметят какую-то слабину, то придут миллионами. У нас должны быть надёжные границы. У нас будет стена. Она у нас будет.

Но новый очаг напряжённости во всех социальных сетях не был частью поездки в Вегас. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс оказалась на острие гневной политики после того, как её попросили покинуть ресторан в городе Лексингтон штата Вирджиния, находящийся примерно в 180 милях от Вашингтона.

Прошлым вечером официант заведения Red Hen опубликовал написанную с использованием кухонного жаргона записку о том, что Сандерс отказали в обслуживании, об этом говорит цифра 86. Сегодня она написала на своей официальной правительственной странице в Twitter, что владелец попросил её уйти, «потому что я работаю на президента». Сандерс заявляет, что приложит все усилия, чтобы обращаться со всеми людьми, даже теми, с кем она не согласна, уважительно.

Этот случай разжёг настоящий пожар в социальных сетях, не оставляющий ничего на своём пути. Сторонники Трампа разгромили потребительский рейтинг ресторана в интернете. А множество противников Трампа и Сандерс похвалили владельца заведения за отстаивание своей позиции.

В интервью The Washington Post (совладелица Red Hen. — ИноТВ) Стефани Уилкинсон заявила: «Существуют моменты… когда люди должны защищать свои взгляды. Это был один из таких моментов».

КЕЛЛИ О'ДОННЕЛ, корреспондент NBC в Белом доме: Пока наши попытки связаться с владельцем ресторана оказались безуспешными, а Сара Сандерс заявила мне, что ограничится опубликованными в Twitter комментариями.

Но ситуация привела пользователей соцсетей в настоящее бешенство.Только твит Сандерс набрал около 250 тыс. комментариев, и их число продолжает расти. Всё это обостряет оживлённую общественную дискуссию о, вероятно, неожиданных местах, где политика оставляет горький привкус.

Дата выхода в эфир 23 июня 2018 года.