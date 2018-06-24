Libération: «Иллюзия американской мечты» — ООН раскритиковала ситуацию с бедностью и общественным неравенством в США

Бедность и неравенство в США достигают критических масштабов, утверждает в своём докладе специальный докладчик ООН по вопросам нищеты и прав человека Филип Алстон. Как передаёт Libération со ссылкой на документ, сегодня около 40 млн. американцев проживают в условиях бедности и отсутствия социальных гарантий со стороны государства. При этом представитель США при ООН Никки Хейли считает сам факт того, что ООН интересуют проблемы в США, «смешным».

Масштабы неравенства и неблагополучия граждан в США таковы, что говорить о них можно только выборочно, сосредоточившись на наиболее красноречивых показателях, пишет Libération. И это при том, что американцы, родившиеся (или в силу обстоятельств оказавшиеся) на нижней ступени социальной лестницы , находятся «под огнём» на всех фронтах. «Здравоохранение, образование, жильё, продовольствие, преступность, — для тех, кому не повезло, все показатели в красной зоне», — отмечает газета.

К этому же выводу пришёл австралиец Филип Алстон, специальный докладчик ООН по вопросам нищеты и прав человека. «Американская мечта» стала «иллюзией», объявил Алстон в своём докладе, представленным Совету по правам человека ООН в пятницу. С целью изучения бедности в Соединённых Штатах эсперт в декабре прошлого года совершил поездку по стране, посетив самые неблагополучные регионы от Лос Анджелеса до Алабамы, включая Пуэрто Рико и Западную Вирджинию.

Алстон, преподаватель права в университете Нью-Йорка, подверг суровой критике официальные статистические данные, изучил работу системы социального обеспечения и политическую среду, уделив особое внимание мерам, принятым или готовящимся к принятию администрацией Трампа.

Цифры, большинство из которых относится к 2016 году, демонстрируют, насколько глубоко неравенство и бедность проникли в американское общество. По словам Алстона, в стране имеется 40 млн. бедняков, из которых 18,5 млн. живут в условиях крайней нищеты. Средняя продолжительность жизни не превышает показателей Чили или Коста-Рики. 40% американцев, по их собственным словам, не имеют возможности понести непредвиденные расходы в размере $400. Уровень материнской смертности — в особенности среди чернокожих женщин — один из худших среди стран ОЭСР.

Помимо статистических данных доклад отличает критика политики, проводимой администрацией Дональда Трампа. «Выгоды от экономического роста в подавляющем большинстве идут к богатым», — подчёркивает Алстон. Автор также осуждает проведённую главой Белого дома фискальную реформу — «подарок для самых обеспеченных» — и «полное отсутствие сострадания» со стороны президентской администрации по отношению к беднякам.

«Не особенно увлечённый чтением, и ещё меньше — критикой своих действий, Дональд Трамп не рискнул сам пролистать доклад Филиппа Алстона», — иронизирует издание, отмечая, что вместо главы Белого дома с работой ознакомилась постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. И она его «ожидаемо» не оценила.

Ввиду отсутствия аргументов, которые бы позволили Хейли опровергуть содержание доклада, она ограничилась критикой самого его существования: «Со стороны ООН просто смешно заниматься изучением бедности в США, — заявила дипломат, посоветовав Филиппу Алстону сосредоточиться на ситуации в Бурунди или Демократической республике Конго. — Вместо того, чтобы использовать свой голос для привлечения внимания к этим и многим другим народам, находящимся в уязвимом положении, специальный докладчик растрачивает время и ресурсы ООН на то, чтобы сфокусироваться на самой богатой и свободной стране в мире».

Алстон, выступая перед Советом по правам человека ООН, из которого, по случайному совпадению, США вышли на этой неделе, не преминул воспользоваться возможностью ответить представителю США: «Когда одна из богатейших стран в мире не делает практически ничего для борьбы с тем, что 40 млн. её граждан живут в бедности, абсолютно уместно изучить причины». Для эксперта ООН нет сомнений в том, что это бездействие намеренное.