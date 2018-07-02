Почётный консул России в Швейцарии: RT на вполне законных основаниях может выражать свою точку зрения

В интервью швейцарскому каналу RTS почётный консул России в Лозанне Фредерик Паулсен заявил, что сегодня классическая военная сила уступила место «мягкой силе», которая заключается в оказании влияния на общественное мнение разных стран, и в этом нет ничего противозаконного. По его словам, Россия имеет полное право использовать телеканал RT для того, чтобы выражать свою точку зрения, даже если многие с ней не согласны.

В последнее время стало очевидно, что классическая военная сила сейчас уже не так важна, как раньше, считает почётный консул России в Лозанне Фредерик Паулсен. «Мягкая сила» подразумевает под собой использование существующих легальных способов для оказания влияния на общественное мнение разных стран.

За последние два года произошло много довольно необычных явлений. На выборы во многих странах было оказано давление со стороны внешних сил. По мнению Паулсена, брексит — это прекрасный пример того, когда манипуляция мнением людей принесла свои плоды. Большинство англичан «не понимали, за что они голосуют», и информация, которой они обладали, «была не слишком ясной».

Сейчас во многих странах ведёт вещание российский телеканал RT. Как отмечает почётный консул, Россия на вполне законных основаниях может использовать телеканал для того, чтобы выражать свою точку зрения. «Мы можем быть не согласны с ней, но они имеют полное право на то, чтобы выcказывать свои идеи», — заявил Паулсен.

«Мне кажется наивной эта эмоциональная критика в адрес России. На мой взгляд, это неоправданно», — отметил он. По его словам, существуют страны, которые заслуживают даже большей критики, — например Китай.

Что касается взаимного недоверия между Евросоюзом и Россией, то, по мнению Паулсена, всегда «бывают взлёты и падения». «Возможно, наши отношения сейчас выходят в позитивное русло», — утверждает Фредерик Пулсен. Он также считает, что введение санкций против России было встречено европейцами «без особого энтузиазма».

По словам Паулсена, в России один человек может реально изменить положение дел. «Проведя немало времени в России, я понял, что здесь я могу сделать больше, чем где бы то ни было ещё», — отмечает Паулсен. По его словам, в России можно многое изменить: от отношения людей к каким-либо вопросам до ситуации с здравоохранением, и один человек может оказать неимоверное влияние на развитие страны.