Bilan: «Пусть будут слышны разные голоса»

Информация стала новым полем битвы. «Российские СМИ привносят взгляд, дополняющий видение западных», — утверждает Анна Белкина, представитель российского телеканала RT, аудитория которого насчитывает 100 миллионов зрителей в неделю.

RT — прорывной канал. Такова была тема выступления прибывшего из Москвы заместителя главного редактора Russia Today (RT) Анны Белкиной. Недавно она приняла участие в дебатах с журналистами из Романской Швейцарии в замке Коппе по приглашению почётного консула Российской Федерации Фредерика Паулсена. «Информация не объективна, она никогда такой не была, и сегодня — меньше, чем когда-либо», — заявила Белкина в приветственном слове.



Бывший главный редактор Le Temps, а ныне журналист и преподаватель Эрик Хесли упомянул о «крайне агрессивном международном политическом климате, основанном на воинственных речах, тяжёлых обвинениях, военных мерах и ставших привычными оскорбительных заявлениях со стороны представителей правительства». Как модератор крупного стола он пожелал участникам «спокойной дискуссии» о «новом поле битвы» — прелюдии к «более масштабной войне, возможно, пока неразличимой» — каким стала сегодня информация. Один из участников этой битвы, заставивший много говорить о себе, — Russia Today, телеканал, финансируемый российским правительством. Созданный 13 лет назад, телеканал, сменивший название на RT, сегодня имеет всемирный охват и вызывает откровенную тревогу в определённых политических и медийных кругах Европы и США.



100 миллионов зрителей в неделю



«Мы считаем себя прорывным каналом, — заявила в начале своего выступления Анна Белкина. — Созданная в 2005 году организация сегодня включает в себя восемь телеканалов, вещающих на шести языках, которые еженедельно смотрят 100 миллионов зрителей в 47 странах, причём за последние два года их число выросло на 33 процента. Наш сайт в месяц посещают 190 миллионов человек. Мы первый новостной телеканал на YouTube, имеющий более 5 миллиардов просмотров».



Как подчёркивает Белкина, до недавних пор в мире был всего один главный голос, к которому прислушивались, желая получить информацию о международных делах, — голос Запада, представленный такими влиятельными каналами, как BBC и CNN: «Нам захотелось предложить альтернативный взгляд на мировые новости, заставить услышать другие голоса, бросить вызов привычному изложению событий».



Утрата доверия



По её оценке, своим успехом RT обязан тому факту, что определённое число граждан утратило доверие к «мейнстримовским СМИ». «Люди знали, что мир немного сложнее, чем то, что слишком часто изображали в чёрно-белых тонах. Информационные программы не отражали того, что они видели перед собой каждый день, их голоса не были слышны. В действительности, запрос существовал ещё до появления RT».



Поскольку определённое число европейских и американских СМИ открыто похваляется на собственных сайтах тем, что выражает мнение своей страны, RT, по мнению Белкиной, «дополняет их видение мира». К несчастью, как отмечает она, телеканал сталкивается с открытым сопротивлением в США и Франции, где его подвергают резкой критике и угрожают ему закрытием «те же, кто читает лекции о свободе слова России». Такое поведение, по её убеждению, только усугубляет проблему утраты доверия к западным СМИ.



Речь идёт о государственном СМИ



«Если судить объективно, RTне является для меня источником, к которому я обращаюсь в первую очередь. BBC или CNN за десятилетия своей работы заслужили доверие, и именно поэтому стали образцами, — отметил Патрик Шабуде, ведущий передачи Tout un monde на телеканале RTS. — Я использую RTв качестве дополнения, его можно сравнить, с учётом определённых отличий, с Fox News в США». По мнению журналиста, эти СМИ «предлагают своё видение — чёткое, но не полное».



Кроме того, Патрик Шабуде поинтересовался значением слова «альтернатива». «Альтернатива чему? Предвзятым СМИ, не вызывающим доверия? Это ложный путь, который в свою очередь подрывает доверие к RT. Вместо этого RT может быть дополнением к существующим СМИ, предлагая более глобальное видение». Кроме того, речь идёт о государственном СМИ, добавил журналист, то есть о телеканале, финансируемом правительством: «Поскольку канал не делает критических материалов о Путине, в его объективности можно усомниться».



Эрик Хесли со своей стороны задался вопросом, не является ли появление новых СМИ, таких как RT или Al Jazeera, отражением изменений в мире, его растущей многополярности и сложности. «Таким образом, не является ли логичным и естественным то, что у западного видения теперь есть противовес? И может ли он рассчитывать на сохранение своей монополии в сфере информации, когда страны Персидского залива, Россия и Китай развивают собственные международные СМИ?» Впрочем, по его мнению, идеология — не единственное объяснение: существенную роль сыграло и развитие технологий — преумножение платформ и фрагментирование источников информации.



Журналист газеты Le Temps, бывший корреспондент в США Стефан Буссар признался, что его волнует вопрос разнообразия точек зрения. По его мнению, каждый журналист освещает тему, исходя из своего социокультурного багажа, вот почему он считает необходимостью существование другого видения мира. «Однако это разнообразие должно отвечать критериям журналистики», — отмечает Буссар.



Растущие денежные массы



С точки зрения журналиста и политика Ги Меттана, на Западе имеет место русофобия, а мир вот уже 15 лет участвует в информационной войне. Всё началось с войны в Югославии в 1992 году, когда западная пресса объединилась с боснийцами против сербов. Впоследствии освещение войн и кризисов в Ираке, Грузии и на Украине повлекло за собой рост недовольства единым информационным порядком и видением мира. Что касается Меттана, он не довольствуется чтением исключительно франко-швейцарских источников, когда речь идёт о таких темах, как война в Сирии, но обращается также к российским (RT и Sputnik), иранским или китайским, чтобы получить более полное представление о ситуации. «Нужно читать всё, получать информацию из разнообразных источников», — заключил он. Напоследок Ги Меттан выразил обеспокоенность «растущими денежными массами, которые посредством различных групп интересов, НПО, предприятий тратятся на распространение точек зрения и изменение нашего видения мира».