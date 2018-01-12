Huffington Post: в борьбе против фейковых новостей Макрон метит не туда

Объявив войну фейковым новостям, Эммануэль Макрон дал понять, что имеет в виду, в частности, такие СМИ, как RT France и Sputnik. Однако, как признаётся специалист в сфере медиа Гийом Броссар в своей статье для The Huffington Post, он с трудом может найти на RT France хоть малейшую дезинформацию, при этом фейковые новости распространяются совершенно из других источников.

Эммануэль Макрон заявил о том, что намерен бороться против фейковых новостей, которые, по его словам, наносят вред демократии. Как отмечает The Huffington Post, вот уже больше года ни дня не проходит, чтобы кто-то не сказал о фейковых новостях, так что этот термин прочно вжился в словарный запас.

Однако разные люди понимают его по-разному, предупреждает автор статьи Гийом Броссар, который основал сайт по борьбе с дезинформацией. Так, в английском варианте «фейковый» означает не «лживый», а скорее «сфальсифицированный, необъективный». То есть когда Дональд Трамп говорит о фейковых новостях, он имеет в виду не тот факт, что СМИ лгут, а то, «что их информация приукрашивается и представляется так, чтобы ему навредить». Но вот когда Макрон говорит о борьбе с фейковыми новостями, он имеет в виду совсем иное, предупреждает автор статьи.

При этом в интернете полно фейков, отмечает издание, от выдуманных больных детей до заговора иллюминатов. Поэтому некоторые крупные СМИ и ассоциации и вовсе запустили собственные проекты по борьбе с такой дезинформацией: они проверяют факты и стараются предоставлять нейтральные и объективные данные. Впрочем, инициатива Макрона направлена вовсе не на то, чтобы им помочь, отмечает Броссар.

Говоря о борьбе с фейковыми новостями, Эммануэль Макрон подчёркивал, что бороться с ними стоит, если они угрожают демократии в момент выборов. Хотя сам он никого поимённо не называет, из его слов ясно, что он имеет в виду события, произошедшие во время брексита, избрание Трампа, а также выборы, на которых победил он сам. С другой стороны, отмечает автор статьи, Макрон показал, что не считает рукопожатными «два главных российских СМИ во Франции» — RT France и Sputnik.

«Ну вот и успокоил… То есть классических распространителей фейковых новостей во Франции это не затронет, и они смогут и дальше спокойно плодить дезинформацию круглый год», — иронизирует автор.

«Однако я очень внимательно наблюдаю за сферой дезинформации во Франции и могу признаться, что мне было сложно найти малейшую фейковую новость, которая была бы опубликована на RT France. И хуже того, даже когда какой-то из их журналистов ошибается (что случается с каждым СМИ), в RT привыкли редактировать статью и публиковать опровержение (что случается не с каждым СМИ). Конечно же, редакционная политика в конечном итоге направлена на то, чтобы дать российский взгляд на внутренние и международные новости, конечно же, это СМИ целиком финансирует Кремль. Но представлять российские СМИ как главную опасность для французской демократии — это по меньшей мере странно и даже контрпродуктивно», — считает Гийом Броссар.

Автор статьи также отмечает, что Макрон не предоставил никакого конкретного примера фейковых новостей, опубликованных RT France, которые могли бы угрожать демократии. «Всё это похоже на то, будто бы нужно дискредитировать СМИ, чтобы оно не смогло набрать обороты».

Что же тогда думает Макрон и его сотрудники о ложной информации, которую без конца плодит Дональд Трамп и соответствующие СМИ? Разве это исходит не из уст крупной иностранной державы? Разве это не представляет опасность для демократии? Станет ли Макрон призывать Трампа к ответственности за это? Все эти вопросы остаются у автора статьи без ответов.

Гийом Броссар хвалит Макрона за то, что он в принципе поднял эту тему. Но автор статьи предлагает возложить вину не только на тех, кто финансирует кампании по дезинформации, но и, например, заставить социальные сети следовать французским законам в сфере распространения данных. К тому же в обществе стоит воспитывать критичное восприятие информации, советует он.

На сегодняшний день дезинформация настолько вездесуща, что чем больше у людей доступа к информации, тем меньше они обращают внимание на то, что может пошатнуть их убеждения. «В этом смысле пожелания Эммануэля Макрона по отношению к прессе хорошо символизируют это», — делает вывод Гийом Броссар в статье для The Huffington Post.