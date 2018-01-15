Stratégies: RT France выбился в лидеры по приросту аудитории в Facebook среди СМИ во Франции

07:41 В МИД Греции заявили о «неуважении» со стороны внешнеполитического ведомства России МИД Греции потребовал от министерства иностранных дел России прекратить «постоянное неуважение к Греции». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

07:24 Трамп считает Путина «ответственным» за якобы вмешательство России в выборы США Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «персонально несёт ответственность» за «вмешательство России» в американские выборы, так как он руководит страной, которую в этом подозревают.

07:19 СМИ: В России предложили разрешить увольнять сотрудников из-за утраты доверия Российское бизнес-сообщество предложило Министерству труда и социальной защиты внести в Трудовой кодекс России нормы об увольнении в связи с утратой доверия. Об этом пишет газета «Известия».

06:58 Овечкина признали лучшим спортсменом года по версии премии ESPY Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим спортсменом года по версии престижной американской премии ESPY.

06:46 В Якутии пострадавшим от паводков жителям выделили более 70 млн рублей Жителям Якутии, пострадавшим в результате паводков, выделили более 70 млн рублей из регионального резервного фонда. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правительство Якутии.

06:30 СМИ: В Мексике при столкновении бандитов погибли три человека В мексиканском штате Тамаулипас в городе Рейноса в результате столкновений между преступными группировками погибли три вооружённых человека.

06:14 В Китае за полгода 240 тысяч человек наказали за нарушение дисциплины Китайские власти в течение шести месяцев 2018 года наказали почти 240 тыс. человек, включая 28 чиновников министерского и провинциального уровня, за нарушение дисциплины.

05:59 В Южной Корее арестовали перебежчика из КНДР Перебежчика из Северной Кореи арестовали в Южной Корее по подозрению в продаже секретной информации о южнокорейских вооружённых силах иностранному агенту. Об этом информирует агентство «Рёнхап».

05:41 Трамп призвал Эрдогана освободить американского пастора из тюрьмы в Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану нужно «что-то сделать», чтобы освободить американского пастора Эндрю Брансона, находящегося под арестом в Турции.

05:27 В Восточной Гуте восстановили десять поликлиник В сирийской Восточной Гуте после освобождения от боевиков восстановили десять поликлиник. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного районного инженера по восстановлению медучреждений Мануаль Альбер.

05:09 В Таиланде в результате крушения вертолёта погибли четыре человека На северо-востоке Таиланда в результате крушения частного вертолёта погибли четыре человека. Об этом информирует телеканал TNN 24.

04:56 Мэр Днепра пригрозил директорам школ увольнением за симпатию к России На Украине мэр города Днепр Борис Филатов заявил, что кандидаты на должности директоров школ, которые проявляли симпатию к России, будут «либо уволены, либо не приняты на работу». Об этом написал в Facebook.

04:32 Браудер прокомментировал возможность обсуждения Трампом его выдачи России Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что считает «ужасающей» идею того, что президент США Дональд Трамп может обсудить возможность выдачи России Браудера и его сторонников.

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03:18 СМИ: В России могут появиться национальные краш-тесты автомобилей Росстандарт занимается разработкой национальной методики проведения краш-тестов автомобилей, это должно повысить безопасность машин на российском рынке. Об этом пишет газета «Известия».

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22:44 Коллеги Владимира Жуковского по театру прокомментировали смерть актёра Коллеги Владимира Жуковского по Московскому драматическому театру имени Пушкина прокомментировали смерть актёра.

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22:34 СМИ: «Барселона» предлагала за Головина более €30 млн Московский ЦСКА отверг предложение «Барселоны» по приобретению полузащитника Александра Головина.

22:28 Адвокат: Бутина сотрудничала с сенатским комитетом по разведке Адвокат Роберт Дрисколл заявил, что его подзащитная, российская гражданка Мария Бутина, сотрудничала с сенатским комитетом по разведке.