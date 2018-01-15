Stratégies: RT France выбился в лидеры по приросту аудитории в Facebook среди СМИ во Франции

Страница RT France в социальной сети Facebook в первый месяц вещания телеканала во Франции стала лидером по темпу роста аудитории. На неё подписались более 300 тыс. новых подписчиков, по данным рейтинга, составленного французским изданием Strategies совместно с платформой Nuke Suite.
Страница телеканала RT France в декабре 2017 года стала одним из лидеров рейтинга активности французских средств массовой информации в Facebook, составленного изданием Strategies совместно с SMM-платформой Nuke Suite.
Страница «новоприбывшего» телеканала показала лучший результат в отношении темпов роста аудитории. Её прирост за месяц составил 78,5%.Также «франкоязычная ветвь российского телеканала стала второй по числу новых подписчиков (+368563) после ChefClub (+609798)», — сообщает издание.
Рейтинг Nuke Suite/Stratégies охватывает деятельность 367 французских СМИ в социальной сети Facebook. Лидером по количеству подписчиков в декабре стал кулинарный ресурс ChefClub, на который подписаны в общей сложности 12,1 млн подписчиков против 8,4 млн у его ближайшего соперника France 24. ChefClub также занимает одну из лидирующих позиций по количеству откликов пользователей наряду с журналом Santé и радио Urbanhit. В тройке лидеров по количеству публикаций оказались страницы But Football Club, Le Républicain Lorrain и Le HuffPost.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «персонально несёт ответственность» за «вмешательство России» в американские выборы, так как он руководит страной, которую в этом подозревают.
В сирийской Восточной Гуте после освобождения от боевиков восстановили десять поликлиник. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного районного инженера по восстановлению медучреждений Мануаль Альбер.
На Украине мэр города Днепр Борис Филатов заявил, что кандидаты на должности директоров школ, которые проявляли симпатию к России, будут «либо уволены, либо не приняты на работу». Об этом написал в Facebook.
Депутат Европейского парламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что власти страны поменяют отношение к России в случае изменений во взаимодействии Москвы и Вашингтона. Об этом он сказал в интервью Rubaltic.
Федеральное бюро расследований США не зафиксировало попыток со стороны России атаковать инфраструктуру промежуточных выборов в Соединённых Штатах, которые пройдут в ноябре 2018 года. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй.
Советник президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля во время первомайской демонстрации в Париже напал на участника манифестации. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на видеозапись инцидента.
Кинологи проверили здание одного из учебных корпусов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Персонал одного из зданий Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова эвакуирован из-за обнаруженной записки с сообщением о минировании. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт в ходе брифинга заявила, что обвинения российской стороны в адрес граждан США по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера абсурдны.
Заммэра, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что первыми Московскими центральными диаметрами смогут пользоваться 90 млн пассажиров в год. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга заявила, что средства массовой информации неправильно интерпретировали ответ президента США Дональда Трампа на вопрос, являются ли США «мишенью» для России.
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что ЕС будет симметрично отвечать на возможные протекционистские меры со стороны США, ущемляющие торговые интересы Евросоюза.
Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать российскую гражданку Марию Бутину. 16 июля стало известно о задержании в США Бутиной за незарегистрированную деятельность в качестве агента. Сама Бутина настаивает в суде на своей невиновности. Следующее заседание суда в Вашингтоне по её делу состоится 24 июля.