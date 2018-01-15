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Stratégies: RT France выбился в лидеры по приросту аудитории в Facebook среди СМИ во Франции

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Страница RT France в социальной сети Facebook в первый месяц вещания телеканала во Франции стала лидером по темпу роста аудитории. На неё подписались более 300 тыс. новых подписчиков, по данным рейтинга, составленного французским изданием Strategies совместно с платформой Nuke Suite.
Stratégies: RT France выбился в лидеры по приросту аудитории в Facebook среди СМИ во Франции
Facebook
Страница телеканала RT France в декабре 2017 года стала одним из лидеров рейтинга активности французских средств массовой информации в Facebook, составленного изданием Strategies совместно с SMM-платформой Nuke Suite.
 
Страница «новоприбывшего» телеканала показала лучший результат в отношении темпов роста аудитории. Её прирост за месяц составил 78,5%. Также «франкоязычная ветвь российского телеканала стала второй по числу новых подписчиков (+368 563) после ChefClub (+609 798)», — сообщает издание.
 
Рейтинг Nuke Suite/Stratégies охватывает деятельность 367 французских СМИ  в социальной сети Facebook. Лидером по количеству подписчиков в декабре стал кулинарный ресурс ChefClub, на который подписаны в общей сложности 12,1 млн подписчиков против 8,4 млн у его ближайшего соперника France 24. ChefClub также занимает одну из лидирующих позиций по количеству откликов пользователей наряду с журналом Santé и радио Urbanhit. В тройке лидеров по количеству публикаций оказались страницы But Football Club, Le Républicain Lorrain и Le HuffPost.
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