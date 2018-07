Guardian сравнила Цукерберга с Франкенштейном, а Facebook — с монстром

Глава Facebook Марк Цукерберг похож на знаменитого литературного персонажа Виктора Франкенштейна — он тоже создал монстра, который оказался гораздо страшнее, чем думал создатель, пишет колумнист The Guardian Джон Нотон. По мысли Нотона, поведение главы соцсети показывает, что та огромная власть, которую он получил благодаря своей соцсети и контрольному пакету акций в ней, его тяготит.

«Кто такой — или что такое — Марк Цукерберг?», — вопрошает обозреватель The Guardian Джон Нотон. Прежде всего, отвечает на свой вопрос журналист, он — основатель и председатель совета директоров Facebook — компании, которая, являясь «в теории публичным акционерным обществом», на деле, судя по документам, поданным ей в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, представляет собой «его вотчину». Цукербергу принадлежит такая доля акций компании, что он «волен делать всё, что ему заблагорассудится» — даже продать компанию против воли всех остальных акционеров вместе взятых, констатирует Нотон.

Между тем, просто тот факт, что в руках Цукерберга находится «самодержавная власть над огромной корпорацией» не может служить достойным мерилом для него как для личности, продолжает автор. По мнению Нотона, точнее его можно было описать метафорически: Цукерберг — это «Франкенштейн нашего времени». Те, кто читал одноимённый роман, вспомнят его сюжет: гениальный учёный Виктор Франкенштейн в ходе необычного научного эксперимента создаёт «кошмарное, но всё же разумное существо», но, преисполнившись отвращения к своему созданию покидает его; в конечном счёте, монстр убивает жену учёного, а сам Франкенштейн, преследуя чудовище, чтобы ему отомстить, погибает в Арктике, напоминает обозреватель The Guardian. При этом о том, что произошло после этого с монстром, роман не рассказывает, отмечает журналист.

«Facebook — это монстр Цукерберга. В отличие от Франкенштейна, он по-прежнему питает тёплые чувства к своему творению, благодаря которому он стал богаче Крёза и сделался бесспорным властителем империи из 2,2 миллиарда пользователей. А ещё оно дало ему большую власть, вместе с прилагающимися к такой власти обязанностями, — рассуждает Нотон. — Вот только сейчас становится всё очевиднее, что его креатура вышла из-под контроля, что от этой власти ему не по себе, и что у него почти нет идей о том, как свои обязанности выполнять».

Как полагает автор, всё это стало понятно на прошлой неделе из «откровенного интервью» начальника Facebook журналисту Каре Свишер. По мнению Нотона, в этой беседе обсуждалось многое, однако интереснее всего в ней были несколько вопросов, которые «красноречиво свидетельствовали о том, что Цукерберг просто не способен понять масштаб проблем, которые сейчас создаёт для общества его творение».

Первая из этих проблем — конечно же, новостные «фейки». По их поводу глава Facebook высказался так: «Мы избрали к фейковым новостям такой подход: мы не говорим, что в интернете нельзя говорить вещи, которые не соответствуют истине. Я считаю, что это было бы уже чересчур. Ошибаются порой все, и если бы мы стали блокировать страницы людей, когда они в некоторых местах заблуждается, тогда стало бы очень трудно давать людям возможность высказаться и говорить, что нам не всё равно».

Как отмечает Нотон, после такой реплики Свишер спросила Цукерберга о сайте так называемых «альт-правых» InfoWars: его представительство в Facebook, имеющее без малого 900 тысяч подписчиков, «регулярно распространяет ложные данные и теории заговора» — к примеру, там утверждают, что массового убийства в начальной школе «Сэнди-Хук» в американском штате Коннектикут в 2012 году просто не было. Несмотря на это, InfoWars продолжает активную деятельность на Facebook — пусть Цукерберг и заявил в беседе со Свишер, что не согласен с их мнением о «Сэнди-Хук», подчёркивает журналист.

«Но почему — потому, что «ошибаются порой все», или потому, что у них есть 900 тысяч подписчиков?», — вопрошает Нотон. Свишер Цукерберга об этом так и не спросила — а вот британский телеканал Channel 4 в ходе журналистского расследования «под прикрытием», организованного в ирландской компании, нанятой Facebook в качестве подрядчика для модерации, установил, что удалять нежелательный контент с популярных страниц этим «забитым ирландским крепостным» было запрещено — решение о таком удалении должно было приниматься только в самой Facebook, говорится в материале.

Впрочем, как полагает обозреватель The Guardian, наиболее «показательным» моментом интервью со Свишер стали слова Цукерберга об отрицании Холокоста — причём эту тему глава Facebook поднял сам. «Я еврей, — цитирует журналист предпринимателя, — а есть ведь такая группа людей, которые не согласны с тем, что Холокост был. Меня это оскорбляет до глубины души. Однако, в конечном счёте, я не считаю, что наша платформа должна такое удалять, потому что, на мой взгляд, есть такие вещи, в которых некоторые люди понимают неправильно. Я не думаю, что за их неправильным пониманием стоит намерение, но мне кажется, что это намерение будет сложно опровергнуть и так же сложно понять».

По мнению Нотона, это изречение Цукерберга нельзя не найти «странным», а объяснить их можно только тремя возможными причинами. «Первая: Цукерберг — социопат, который желает сохранить как можно больше контента, пусть даже нежелательного или банального, в открытом доступе, чтобы максимально увеличить вовлеченность пользователей (а значит — и доходы), вне зависимости от последствий для общества. Вторая: сеть Facebook теперь настолько велика, что он воспринимает себя как своего рода губернатора с чуть ли не конституционной обязанностью защищать свободу слова. Это бред: Facebook — это компания, а не демократическое государство. Ну и третья — и самая вероятная: в атмосфере предельного раскола и истерии, царящих сейчас в американской (как, впрочем, и британской) политике он до смерти боится, что его обвинят в «предвзятости», — перечисляет автор.

В общем, всё выглядит так, будто Цукерберг внезапно осознал, какой властью его наделил созданный им монстр, подытоживает обозреватель The Guardian. Как в заключение отмечает Нотон, журналист The New York Times Кевин Рус недавно высказал мысль о том, что всё более неустойчивое поведение Цукерберга может быть симптомом какой-то более серьёзной проблемы: «Он построил компанию, которая на большей части планеты поглотила в себя средства общения и массовой информации. А теперь мы наблюдаем, как он от всего этого отказывается. Когда управляешь миром, есть одна главная проблема — нужно править, а этого ему, по всей видимости, делать не хочется».