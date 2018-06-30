Times: инвесторы Facebook взбунтовались против «диктатора» Цукерберга

Шесть ведущих акционеров Facebook пытаются сместить Марка Цукерберга с поста председателя правления. По их мнению, существующая в компании структура устарела. Ведь она наделяет молодого бизнесмена «диктаторскими полномочиями», давая возможность накладывать вето на любые реформы, пишет The Times.

Акционеры Facebook называют Марка Цукерберга «диктатором из XIX века» и пытаются сместить его с поста председателя правления. Шесть ведущих инвесторов признались, что они с «отчаянием» наблюдают за тем, как компания оказывается замешанной в ряде скандалов — от «российского вмешательства» в выборы до массовой утечки данных, передаёт The Times.

34-летнего Цукерберга широко критиковали за то, как он обращался с этими кризисами. В частности, за его отказ предстать перед британским парламентом и объяснить, почему он не смог уберечь информацию пользователей соцсети, напоминает издание.

«Восставшие» инвесторы считают, что эти проблемы напрямую связаны с тем, как устроена сегодняшняя структура управления компанией. По их мнению, Цукерберг, одновременно занимающий пост руководителя и председателя правления Facebook, фактически является «неприкасаемым».

Акционеры требуют, чтобы молодой бизнесмен отказался «от одного, а то и от обоих титулов». Они настаивают на том, что Цукерберг не понимает, как управлять компанией. Но при этом благодаря своим полномочиям и крупной доле в компании он может накладывать вето на любые реформы.

Один из недовольных существующим положением дел — нью-йоркский финансист Патрик Доэрти, который владеет акциями Facebook на сумму более $1 млрд. Он полагает, что структура компании морально устарела.

«Идея о том, что гигантской открытой компанией, в которую акционеры вложили миллиарды долларов, должен управлять автократ — это анахронизм. Это напоминает XIX век с его баронами-разбойниками, которые были автократами и диктаторами», — считает Доэрти.

Издание обращает внимание, что официальные представители Facebook отказались комментировать сообщения о «бунте» инвесторов. Тем не менее, в прошлых заявлениях компании утверждалось, что уход Цукерберга с поста председателя правления негативно скажется на её работе.