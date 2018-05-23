BBC: в Европарламенте раскритиковали выступление Цукерберга

Не все евродепутаты оказались довольны выступлением Марка Цукерберга на слушаниях в Европарламенте, сообщает BBC. Как отмечает издание, некоторые политики посчитали, что глава Facebook уходил от вопросов.
Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед европарламентариями за роль его компании в скандале, связанном с фирмой Cambridge Analytica, а также за то, что допустил распространение фейковых новостей на своей платформе, сообщает BBC.
Цукерберг также принёс свои извинения за то, что инструменты Facebook использовались «во вред».
Но его свидетельство удовлетворило не всех членов Европарламента, присутствовавших на этой встрече, говорится в статье. Некоторые из депутатов посчитали, что он уходил от вопросов.
Так, один из ведущих британских политиков позднее заявил, что эти слушания в Европарламенте оказались «упущенной возможностью».
«К сожалению, формат опроса позволил господину Цукербергу выбирать, на что отвечать, и не давать ответ по каждому отдельному пункту», — заявил глава комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин британского парламента Дэмиан Коллинз.
Как отмечает издание, когда Цукерберг давал показания в конгрессе США, использовался совершенно другой формат. В то время как американские политики по очереди проводили перекрёстный допрос главы Facebook в режиме вопрос-ответ, лидеры различных политических групп Европарламента задавали сразу по несколько вопросов, а Цукербергу приходилось ждать до тех пор, пока все вопросы не будут заданы, и лишь потом он давал свои ответы.
Несколько европейских политиков выразили своё разочарование в связи с этим, а некоторые даже обвинили главу Facebook в том, что он сам попросил об этом формате и сделал это не просто так.
Однако официальный представитель Facebook заявил BBC, что компания не выбирала данную структуру опроса. Эту информацию подтвердил и председатель Европарламента Антонио Таяни, говорится в статье.
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