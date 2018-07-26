USA Today: скандалы ударили по Facebook — в одночасье Цукерберг потерял $16,8 млрд

За один день Facebook подешевел на $130 млрд, а основатель платформы Марк Цукерберг победнел на $16,8 млрд. Как отмечает USA Today, видимо, на этот раз компания, которой, с экономической точки зрения, всегда удавалось «выходить сухой из воды» после всех скандалов, ощущает на себе последствия обвинений в распространении дезинформации и утечке данных пользователей.

Всего за два часа Facebook потерял $130 млрд от своей рыночной стоимости — это самое стремительное падение цен на акции компании за всю её историю, сообщает USA Today.

Такое развитие событий сразу же отразилось на личном состоянии одного из основателей платформы Марка Цукерберга, который по итогам торгов лишился $16,8 млрд. При таких темпах бизнесмен может опуститься с третьего на шестое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Как отмечает ресурс, масштабная распродажа акций компании, повлёкшая за собой их стремительное падение в цене, свидетельствует об опасениях рынка относительно того, что Facebook не сможет «выйти сухим из воды» после всех проблем и скандалов, с которыми ему пришлось столкнуться в последнее время. Компания теряет прибыль даже на своих самых доходных рынках.

USA Today вспоминает, что раньше казалось, что Facebook неуязвим. Были и проблемы, и скандалы, но компании всё было нипочём. Возможно, руководству хотелось верить, что и на этот раз всё обойдётся малой кровью: и тема с «российским вмешательством» в выборы, и утечка личных данных 87 млн пользователей, и обвинения в распространении ложных новостей, — но не тут-то было.