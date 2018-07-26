USA Today: скандалы ударили по Facebook — в одночасье Цукерберг потерял $16,8 млрд

20:23
«Витесс» Слуцкого отыгрался в матче с «Вииторулом», проигрывая 0:2
Голландский футбольный клуб «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с румынским «Вииторулом» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
20:21
Глава МИД Турции ответил на угрозу Трампа ввести санкции против страны
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары за задержание американского пастора Эндрю Брансона.
20:15
Асад заявил, что отказавшиеся сложить оружие члены «Белых касок» будут ликвидированы
Президент Сирии Башар Асад заявил, что если члены организации «Белые каски» откажутся сложить оружие и воспользоваться амнистией, то они будут ликвидированы, как любые другие террористы.
20:14
Слепой на один глаз футболист забил красивый гол в матче Кубка Парагвая
Нападающий футбольного клуба «Кристобаль Колон» Марио Рикардо забил красивый гол дальним ударом в матче Кубка Парагвая с «Серро Портеньо».
20:08
Сенатор от Крыма прокомментировала Крымскую декларацию США
Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала Крымскую декларацию США.
20:07
МЧС заявило о высокой пожарной опасности в Кировской области
Главное управление МЧС России по Кировской области заявило о высокой пожарной опасности с 26 по 30 июля, сообщает progorod43.ru.
20:06
Эксперт оценил перспективы новых встреч Путина и Трампа
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил перспективы новых встреч президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.
20:04
Александрийский патриарх прибыл в Москву на 1030-летие Крещения Руси
Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор ΙΙ в четверг, 26 июля, прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси. Об этом сообщает РИА Новости.
20:01
Асад объяснил необходимость военного присутствия России на Ближнем Востоке
Президент Сирии Башар Асад заявил, что военное присутствие России необходимо для баланса сил на Ближнем Востоке до восстановления политического равновесия в мире.
20:00
Футболист «Краснодара» Ари стал гражданином России
Нападающий «Краснодара» Ари получил российское гражданство.
19:58
Карасин: российский проект по миссии ООН в Донбассе может быть основой для обсуждения
Российский проект по миссии ООН в Донбассе может быть приемлемой основой для дальнейшего обсуждения. Об этом по итогам переговоров в Берлине заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
19:57
Черчесов рассчитывает решить все вопросы по контракту с РФС в течение двух дней
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал согласование условий нового контракта с Российским футбольным союзом (РФС).
19:55
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Лестеру» о покупке защитника сборной Англии
«Манчестер Юнайтед» предложил «Лестер Сити» £65 млн за защитника сборной Англии Гарри Магуайра.
19:45
США не будут вводить пошлины на автомобили из ЕС до окончания переговоров с объединением
Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американский лидер Дональд Трамп приказал не вводить пошлины на автомобили из Европейского союза до окончания переговоров с ЕС.
19:45
Крыховяк не полетел с «Локомотивом» на матч за Суперкубок России
Новичок московского футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк не сыграет в матче за Суперкубок России с ЦСКА.
19:37
В МИД России заявили, что Москва продолжит добиваться освобождения Вышинского
Замглавы российского МИД Григорий Карасин заявил, что Россия продолжит добиваться освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.
19:36
На Украине испытали противотанковые управляемые ракеты
Предприятие «Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» провело испытания противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу Вооружённых сил Украины.
19:35
Пушков прокомментировал сообщения о «передатчике» в подаренном Трампу мяче
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал данные американских СМИ о «передатчике» в подаренном российским лидером Владимиром Путиным президенту США Дональду Трампу мяче.
19:27
Российский бизнесмен договорился о приобретении голландского футбольного клуба
Российский бизнесмен Кахи Жордания достиг договорённости о приобретении голландского футбольного клуба «Ден Босх».
19:24
В МИД России заявили о необходимости диалога между Киевом и Донбассом
Замглавы МИД России Григорий Карасин подчеркнул необходимость прямого диалога Киева и Донбасса. Об этом он сказал по итогам переговоров политдиректоров внешнеполитических ведомств стран «нормандской четвёрки».
19:15
Торговый представитель США заявил о надежде заключить новое соглашение по NAFTA в августе
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер выразил надежду на то, что американской стороне удастся заключить cоглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) уже в августе.
19:15
Гончаренко отказался комментировать возможный переход Витиньо во «Фламенго»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался отвечать на вопрос о возможном трансфере бразильского форварда Витиньо во «Фламенго».
19:10
Спортивный директор «Милана» рассказал о желании Бонуччи вернуться в «Ювентус»
Новый спортивный директор итальянского футбольного клуба «Милан» Леонардо заявил, что защитник и капитан команды Леонардо Бонуччи намерен вернуться в «Ювентус».
19:01
МИД России: следующая встреча политдиректоров нормандского формата может пройти осенью
Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что следующая встреча политдиректоров нормандского формата может пройти осенью. Об этом сообщает РИА Новости.
18:50
«Уфа» сыграла вничью с «Домжале» в своём первом еврокубковом матче
Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью со словенским «Домжале» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
18:49
Суд в Москве арестовал бывшего замглавы МЧС Шлякова
Тверской суд Москвы арестовал бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Также были арестованы двое его возможных сообщников — Юрий Кузнецов и Сергей Онищенко.
18:47
В АТОР прокомментировали ситуацию с визовыми центрами в России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с возможным закрытием визовых центров в России из-за нового законопроекта.
18:42
Названы участники концерта «Высоцкий. Фест» в Петербурге
Стали известны участники концерта «Высоцкий. Фест» в Санкт-Петербурге, сообщает НСН.
18:42
Трамп пригрозил Турции «крупными санкциями» за задержание американского пастора
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «крупные санкции» в отношении Турции за задержание американского пастора Эндрю Брансона.
18:40
В Липецке вынесли приговор по делу об убийстве женщины и ребёнка
В Липецке вынесли приговор по делу об убийстве женщины и её трёхлетнего ребёнка, сообщает Newinform.
18:40
УЕФА открыл расследование в отношении «Црвены Звезды» за расистские кричалки фанатов
УЕФА завёл дело на сербский клуб «Црвена Звезда» в связи с расистскими кричалками фанатов во время матча 2-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с литовской «Судувой».
18:39
На фестивале «Усадьба Jazz» в Петербурге выступят Джосс Стоун и Markscheider Kunst
На фестивале «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербурге выступят британская соул-певица Джосс Стоун и российский коллектив Markscheider Kunst, сообщает Newinform.
18:38
МЧС предупредило о повышении температуры до +35 °С в Оренбургской области
В Оренбургской области предупредили о повышении температуры воздуха в пятницу, 27 июля, сообщает RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
18:38
Дело экс-заместителя главы УФАС по Крыму и Севастополю о получении взятки передали в суд
Дело бывшего заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Вячеслава Токарева о получении взятки в особо крупном размере передали в суд, сообщает «Юга.ру».
18:38
Полиция Сербии нашла похищенного родственника теннисиста Джоковича
Дед жены прославленного сербского теннисиста Новака Джоковича Милослав Радисавлевич был похищен в Сербии в ночь на 26 июля.
18:37
В МВД заявили о росте числа ДТП со смертельным исходом в Кировской области
Количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом выросло в Кировской области в первые шесть месяцев 2018 года, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное МВД.
18:37
В Житомирской области Украины 2019-й объявлен Годом Бандеры
Житомирский областной совет объявил 2019-й годом лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщила пресс-служба облсовета.
18:36
В Совфеде отреагировали на Крымскую декларацию США
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал Крымскую декларацию США.
18:35
Эксперт оценил ужесточение правил предполётного освидетельствования пилотов в ЕС
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН оценил ужесточение правил предполётного медицинского освидетельствования пилотов в ЕС.
18:26
Марс значительно приблизится к Земле в последний день июля
Журнал Sky & Telescope сообщает, что в последний день июля Марс значительно приблизится к Земле. Отмечается, что расстояние между планетами составит всего 57,5 млн километров.
18:18
Президент «Ромы» заявил, что примет извинения «Барселоны» только в случае перехода в клуб Месси
Президент итальянского футбольного клуба «Рома» Джеймс Паллотта прокомментировал переход нападающего французского «Бордо» Малкома в каталонскую «Барселону».
18:15
Летевший в Пекин самолёт вернулся в Париж из-за террористической угрозы
Летевший из Парижа в Пекин самолёт авиакомпании Air China вернулся в аэропорт вылета из-за террористической угрозы на борту.
18:07
«Манчестер Юнайтед» опубликовал видеообращение Фергюсона после выписки из больницы
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поблагодарил врачей и болельщиков за поддержку после перенесённого в мае инсульта.
18:02
Пенс пригрозил Турции санкциями из-за удерживаемого в стране американского пастора
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединённые Штаты введут санкции против Турции, если Анкара не освободит американского пастора Эндрю Брансона.
18:01
Глава DFB: наша критика в адрес Озила была неверно интерпретирована в СМИ
Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с бывшим полузащитником сборной Германии Месутом Озилом.
17:54
Италия намерена сократить военные расходы в 2019 году
Италия планирует сократить расходы на оборону в 2019 году, заявил глава МИД страны Энцо Моаверо-Миланези.
17:51
Президенты России и ЮАР подписали заявление о стратегическом партнёрстве
Президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамапоса подписали совместное заявление о стратегическом партнёрстве двух стран по итогам двухсторонних переговоров, сообщает РИА Новости.
17:48
Хамес Родригес заплатит €11,65 млн штрафа за налоговые махинации в Испании
Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, который выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», должен уплатить штраф налоговым органам Испании.
17:42
Бывший премьер Италии рассказал о скором правительственном кризисе
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что в скором времени нынешнее правительство страны прекратит своё существование.
17:36
Поклонская заявила, что не будет сдавать думский мандат
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не будет сдавать свой мандат. Об этом сообщает РИА Новости.