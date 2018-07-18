Independent: Facebook обвинили в терпимости к расизму и экстремизму

Модераторы Facebook обеспечивают «специальную защиту» страницам радикальных организаций и сквозь пальцы смотрят на расистские оскорбления в адрес мигрантов. Эту информацию обнародовал британский журналист, внедрённый в один из центров компании, пишет The Independent. По мнению экспертов, подобный «экстремистский контент» приносит огромную прибыль владельцам популярной соцсети, отмечает издание.

Facebook предоставляет особую защиту радикалам и допускает расистские высказывания в адрес мигрантов. К такому выводу пришли авторы расследования на британском канале Channel 4, пишет The Independent.

По словам издания, корреспондент Channel 4 внедрился в один из крупнейших центров модерации контента Facebook в Соединённом Королевстве. Ему удалось пролить свет на то, как именно происходит процесс одобрения или отклонения спорных публикаций в популярной социальной сети.

Журналист снял на камеру инструктаж, который получают модераторы сайта. Новичкам объясняют, что они должны удалять контент, оскорбляющий этнические или религиозные группы. Но если расистские нападки ограничиваются иммигрантами из этих групп, то эти публикации остаются нетронутыми.

Facebook обещает просматривать все поступающие жалобы в течение 24 часов. Но репортаж Channel 4 показывает, что эта цель часто оказывается не достигнута. Угрозы суицида или членовредительства могут оставаться без внимания в течение нескольких дней.

Большая часть контента, на который поступают жалобы, остаются на Facebook, даже если там демонстрируются сцены насилия или экстремальное поведение. Более того, в основном эти сообщения не передаются органам правопорядка, за исключением случаев, когда видео транслируется в прямом эфире, утверждается в статье.

Более того, страницы в Facebook, посвящённые британским ультраправым группировкам и активистам, получали особую защиту, которая обычно даётся правительственным и новостным организациям. Этот специальный статус означает, что проблемный контент не может быть удалён, пока его не рассмотрит штатный сотрудник компании.

У подобных страниц огромное количество подписчиков — к примеру, известный британский националист Томми Робинсон насчитывает более 900 тыс. фанатов. И модераторы полагают, что эти сообщества экстремистов не трогают, потому что они приносят огромную прибыль Facebook.

Представители компании признали, что они предоставляли «специальную защиту» страницам праворадикальных активистов. Но, по их словам, это решение было принято, чтобы сайт по ошибке не удалил «легальный политический контент».

«Если контент действительно нарушает правила, он удаляется. Я хочу прояснить: речь идёт не о деньгах, а о высказывании политических взглядов. Люди обсуждают очень болезненные вопросы на Facebook, включая иммиграцию. И этот политический спор может быть абсолютно законным», — отметил представитель компании Ричард Аллен.

Тем не менее один из первоначальных инвесторов Facebook Роджер Макнами настаивает, что компания зависит от «экстремистского контента». Ведь благодаря ему внимание пользователей к сервису не ослабевает.

«В Facebook поняли, что люди радикальных взглядов имеют огромную ценность. Потому что один такой человек часто может спровоцировать 50 или 100 других. И поэтому им нужно как можно больше экстремистского контента», — утверждает Макнами.

С аналогичными обвинениями выступили высокопоставленные политики. «Эти откровения о модерации контента Facebook тревожат, но не удивляют», — заявил председатель комитета британского парламента по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Джулиан Найт. По его словам, он на протяжении нескольких месяцев требовал, чтобы компания предоставила информацию о её методах борьбы с «экстремистским контентом» и дезинформацией. Но все запросы остались без ответа.

Ричард Аллен отверг все эти обвинения. «Шокирующий контент не приносит нам денег. Всё это из-за простого непонимания, как работает система. Люди приходят на Facebook, чтобы безопасно делиться своим контентом с семьёй и друзьями», — уверяет бизнесмен.