SVT: четверть шведов боится выражать свою точку зрения на политику в интернете

Более четверти пользователей интернета в Швеции вынуждены заниматься самоцензурой во время обсуждения политических тем, особенно в контексте грядущих выборов, сообщает SVT. Как отмечает канал, воздерживаться от выражения своей точки зрения шведов заставляет риск получения угроз или сообщений, наполненный ненавистью.

Более четверти (27%) интернет-пользователей в Швеции не хотят выражать свою точку зрения на политику из опасения получить угрозы или сообщения, полные ненависти. Кроме того, 14% шведов столкнулись с таким явлением как ненависть в интернете, сообщает SVT со ссылкой на данные доклада «Шведы и интернет».

«Может показаться, что это очень низкая цифра, однако мне кажется, что 14% — это слишком много. В демократическом государстве, где интернет играет всё большую роль, важно, чтобы у всех были желание и возможность сидеть в интернете, и, прежде всего, выражать свою политическую точку зрения, не сталкиваясь там с ненавистью. В этом исследовании мы фактически видим, что ненависть в интернете приводит к самоцензуре», — отметил Бьёрн Аппельгрен из Фонда развития интернета.

По его словам, для улучшения тона диалога в интернет-пространстве необходимы усилия в сфере образования.

«Улучшение условий дискуссии — это наша общая ответственность, — подчеркнул Аппельгрен. — Мы должны отвечать на дельные аргументы и вопросы, быть немного любопытными, а не писать оскорбительные, негативные или угрожающие сообщения».

В докладе грядущие выборы в Швеции называют «интернет-выборами», так как всемирная сеть год от года играет всё большую роль в политике.

«Дело, прежде всего, в том, что явное большинство людей обращается к интернету как к источнику политической информации — целых 71%. Кроме того, мы видим, что в интернете люди всё чаще выражают свою политическую точку зрения», — отметил эксперт.

Те шведы, которые пойдут на выборы впервые, более позитивно оценивают демократический потенциал интернета и более активно выражают свою точку зрения на политику. Однако когда речь заходит о том, какой источник информации важнее в контексте выборов, то пальму первенства по-прежнему удерживает телевидение, причём это касается как молодёжи, так и более возрастной аудитории.

«Мы задавали вопрос о том, как люди оценивают различные источники информации, и тут телевидение находится на первом месте», — заявил Аппельгрен, добавив, что самым ненадёжным источником информации шведы считают социальные сети.